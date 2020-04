5月2日は #HIDE の命日。

ファンのみんな、辛いかもしれないけど

今年のお墓参りは自粛しよう#家から祈ろう



リーダーより。



Anniversary of HIDE's death is coming up.

It might be hard but let's refrain from visiting his grave

May 2nd.#PrayFromHome #StayHOME @XJapanOfficial #YOSHIKI