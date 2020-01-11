「世界で最も美しい顔」10年間のベスト30発表！石原さとみ17位、桐谷美玲29位 1位は？
米映画情報サイト「TC Candler」は11日（日本時間）、2010〜19年の10年間の「世界で最も美しい顔」ベスト30を発表した。日本人は女優の石原さとみ（33）が17位、桐谷美玲（30）が29位に入った。
石原は13年＝32位、14年＝25位、15年＝19位、16年＝6位、17年＝34位、18年＝43位、19年＝62位（以外の年は圏外）。桐谷は12年＝12位、13年＝46位、14年＝8位、15年＝31位、16年＝38位（以外の年は圏外）。
1位は韓国の女性音楽グループ「AFTERSCHOOL」のナナ（28）だった。13年＝2位、14年＝1位、15年＝1位、16年＝3位、17年＝5位、18年＝6位、19年＝7位（以外の年は圏外）。
石原は13年＝32位、14年＝25位、15年＝19位、16年＝6位、17年＝34位、18年＝43位、19年＝62位（以外の年は圏外）。桐谷は12年＝12位、13年＝46位、14年＝8位、15年＝31位、16年＝38位（以外の年は圏外）。
1位は韓国の女性音楽グループ「AFTERSCHOOL」のナナ（28）だった。13年＝2位、14年＝1位、15年＝1位、16年＝3位、17年＝5位、18年＝6位、19年＝7位（以外の年は圏外）。