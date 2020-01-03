アマゾンの2020年初売りセール開催中。1月6日までの特選タイムセールでEchoが74%OFF、Echo Dotが45%OFF！
Amazonの初売りセールが2020年1月3日9:00〜2020年1月6日23:59の期間限定で開催中だ。Amazon Echoデバイスなども大幅値引きモデルが設定されており、年末に買いそびれた人にいい機会となっている。
●Amazon
●Amazon Echo
通常11,340円が8,360円引き74％OFFの2,980円。
●Amazon Echo Dot
通常5,980円が2,700円引き45%OFFの3,280円。
●Amazon Echo Show
通常27,980円が6,500円引き23%OFFの21,480円。
●Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属
通常4,980円が1,000円引き20%OFFの3,980円。
●Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属
通常6,980円が1,500円引き21%OFFの5,480円。
●Fire HD 7 - Alexaハンズフリーモード対応（Showモード非対応）
通常5,980円が2,500円引き42%OFFの3,480円。
●Fire HD 8 - Alexaハンズフリーモード対応
通常8,980円が3,200円引き36%OFFの5,780円。
●SONOS
●Sonos One
通常26,180円が3,927円引き15%OFFの22,253円。
（中橋 義博）
●Amazon
●Amazon Echo
通常11,340円が8,360円引き74％OFFの2,980円。
●Amazon Echo Dot
通常5,980円が2,700円引き45%OFFの3,280円。
●Amazon Echo Show
通常27,980円が6,500円引き23%OFFの21,480円。
●Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン付属
通常4,980円が1,000円引き20%OFFの3,980円。
●Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属
通常6,980円が1,500円引き21%OFFの5,480円。
●Fire HD 7 - Alexaハンズフリーモード対応（Showモード非対応）
通常5,980円が2,500円引き42%OFFの3,480円。
●Fire HD 8 - Alexaハンズフリーモード対応
通常8,980円が3,200円引き36%OFFの5,780円。
●SONOS
●Sonos One
通常26,180円が3,927円引き15%OFFの22,253円。
（中橋 義博）