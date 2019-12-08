ÅìÂçË¡Â´¡¦°Û¿§¤Î¡ÖBL¸¦µæ²È¡×¶âÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¡¢¡Ø¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¿Ï²ç¡Ù¤Ë¿·²ò¼á¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¥Ã¥Ã¡×
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¦¡¦¡¦¡×
¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡×¡ÊBL¡Ë¤Î¸¦µæ²È¡¢¶âÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤À¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢½é¤ÎÃ±Ãø¡Ö¡Ø¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¿Ï²ç¡Ù¤ÏBL¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È1Æü30»þ´Ö300Æü¹Í¤¨¤¿²µ½÷¤ÎµÏ¿¥Ã¥Ã¡×¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
¡Ø¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÈÄ³À·Ã²ð¡¦½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÈÏÇÏ¿Ï²ç¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ®¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯³ÊÆ®Ì¡²è¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤À¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¤Ç¡¢7500ËüÉô°Ê¾åÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
BL¤Ï¡¢½÷À¤¬½÷À¤Ë¸þ¤±¤ÆÃËÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¨¤¬¤¯¥¸¥ã¥ó¥ë¡£¤½¤Î¸¦µæ²È¤Ç¤¢¤ë¶âÅÄ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯²Æ¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ºîÃæ¤«¤é¡¢BL¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Önote¡×¡Êhttps://note.com/higez/n/n5718ac8d348f¡Ë¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÃø½ñ¤Ï¡¢note¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿µ»ö¤ò¸µ¤Ë²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶âÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»ÊË¡»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÆ»¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤ÏÈà½÷¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡£¶âÅÄ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»³²¼¿¿»Ë¡Ë¡ü¡Ö¾Íè¥é¥¯¤Ç¤¤½¤¦¡×¤ÈÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿
¡½¡½¤Ê¤¼ÅìÂçË¡³ØÉô¡ÊÊ¸²Ê°ìÎà¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤È¤â¤ÈÊ¸³ØÉô¤Î³ØÌä¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¡¢´Ø¿´¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¡¢°ìÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾Íè¥é¥¯¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢Ë¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ê¸·Ï¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡¢ÃÏ°Ì¤ÈÌ¾ÍÀ¤È¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Åö»þ¤Î¤ï¤¿¤·¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤âÊÛ¸î»Î¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¦¶È¤È¤·¤Æ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤º¡¢·Ú¤¯¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤³¤í¡¢¤â¤·¤â¼þ¤ê¤Ë¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿¦¶È¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Î¿ÊÏ©¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¶âÅÄ¤µ¤ó¤Ï1993Ç¯¤ËÅìÂçÆþ³Ø¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÎÄ¾¸å¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤Þ¤Î»ä¤ÎÂÕÂÆ¤µ¤«¤é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Íú½¤ÅÐÏ¿¤·¤¿Ë¡³ØÉô¤Î¹ÖµÁ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¥³¥Þ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ë¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤½¤³¤½¤³ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤à¤º¤«¤·¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö°ìÀ¸¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÊÙ¶¯¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¥à¥ê¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¤¢¤¤é¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢»äÂç¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨10Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìÂç¤Î¾ì¹ç¡¢4Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Ë¹ç³Ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¤¤é¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»ÊË¡Ï²¿Í¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤â¤ä¤á¤ë¤È¤¤Ï°ì½Ö¤Ç¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÅìÂçÀ¸¤ÎÊÙ¶¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤¤é¤«¤Ë»ä¤è¤ê¤âÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¬¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯20ÉÃ¤¹¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¥ª¥ì¤µ¡¢ºòÆü10»þ´Ö¤·¤«ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Í¤¨¤è¡×¤ÈÆÈ¤ê¸À¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥ÈÏ»Ë¡¡Ù¡ÊÍÈå³Õ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯Ë¡³ØÉôÀ¸¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ØÃÏ¹ö¤Î¥ß¥µ¥ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ü¡Ö¤À¤¤¤Ö¤Ä¤Ù¤ó¤µ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿
¡½¡½Àè¤Û¤É¡¢¡ÖË¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÈÑ»¨¤Ç¡¢ËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊÙ¶¯¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÌäÂê¤¬²ò¤±¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê»ö·ï¤Ç¤¹¤«¡©
Åö»þ¡¢LEC¡ÊÅìµþ¥ê¡¼¥¬¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ë¤Ç¡¢°ËÆ£¿¿ÀèÀ¸¡Ê¸½¡§°ËÆ£½Î½ÎÄ¹¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë¤Î¥Ó¥Ç¥ª¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë°ËÆ£¿¿ÀèÀ¸¤Î²òÀâ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤²ÊÌÜ¤Ï¡¢Í½½¬¤¹¤é¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤ä¤ë¤È¤³¤í¤ò¤½¤ÎÆü¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢°ËÆ£¿¿ÀèÀ¸¤¬¡ÖÌ±Ë¡¤Ë¡¢¡Ø¤À¤¤¤Ö¤Ä¤Ù¤ó¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤È¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡ÖÂçÊ©¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂçÊ©ÊÛºÑ¡Ê¤À¤¤¤Ö¤Ä¤Ù¤ó¤µ¤¤¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÆàÎÉ¤ÎÂçÊ©¤¬¡Ö¤â¤¦ÊÛºÑ¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£ÂçÊ©¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¤¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ºÄ¸¢¤Ê¤ó¤«ÊÛºÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶µ²Ê½ñ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÂåÊªÊÛºÑ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤À¤¤¤Ö¤Ä¤Ù¤ó¤µ¤¤¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÂçÊ©¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¤¿´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦ÊÛºÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡üÅìÂçÊ¸³ØÉô¤ËÆþ¤êÄ¾¤·¤¿
¡½¡½ÊÛ¸î»Î¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤¢¤È¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é½¢¿¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ÏÊ¸³ØÉô¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÎÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢½÷¤À¤Ã¤Æ¡¢ÅìÂç¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤Ëµï¤¬¤Á¤Ê¥¢¥Û³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¤À¤Á¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÇËÜ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾åÌîÀéÄá»ÒÀèÀ¸¤Î²¼¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ä¼Ò²ñ³Ø¤òËÜ³ÊÅª¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤ï¤¿¤·¤Î¹¥¤¤Ê¡¢¤ä¤ª¤¤¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤è¤¦¤È¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ê¸¦µæ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤¬¼é¸î¡Ê¤·¤å¤´¡Ë¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¸¦µæ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥óÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ë¡³ØÉôÂ´¶È¸å¤Ï¡¢ÅìÂç¤ÎÊ¸³ØÉô¤Ë³Ø»ÎÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡©
¤½¤³¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø»ÎÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é±¡»î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¸¦µæ·×²è¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ï»öÁ°¤ËÀèÇÚ¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Ë»öÁ°¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÎÀµ²ò¤òÀè¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥º¥ë¥¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ÎÀè¹Ô¸¦µæ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ØÏ¢¤Å¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼«¸ÊÎ®¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤Åª¤Ë¸¦µæ·×²è¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³Ø²Ê»î¸³¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢±¡»î¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÌîÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀèÇÚ¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢ÂåÊªÊÛºÑ¤ò¡ÖÂçÊ©ÊÛºÑ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î³¦·¨¤Ç¤Î´ðËÜÅª¤Ê¾ï¼±¤ä¥ë¡¼¥ë¤¬¥ï¥«¥Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø¤Ð¤º¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«¸ÊÎ®¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µîÇ¯¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¨¡¦¡¦¡¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î¶õÇò¤Î´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡©
¤¢¤Þ¤ê¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡¦¡¦¡¦¡£¤½¤ì¤Ç°ìÀÚ¡¢¸¦µæ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¦¡¦¡¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¤ËÉ¾ÏÀ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶âÅÄ¤µ¤ó¤ÎBLÉ¾ÏÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡¦¤ä¤ª¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢³Ø½ÑÏÀÊ¸¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Â¾¿Í¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µîÇ¯¡¦¡¦¡¦¡£¡ü¤Ê¤¼¡¢¤À¤ì¤âBL¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡½¡½¡Ö¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¡×¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÍÀ¸¤ËÉÔ´·¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¿Ï²ç¡Ù¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1992Ç¯¤ËÃ±¹ÔËÜÂè1´¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ï°ìÏ²¤·¤Æ¡¢1993Ç¯¤ËÅìÂç¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢¤¢¤Î¤³¤íÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÃº»ÀÈ´¤¥³¡¼¥é¡×¤È¤«¡Ö¤ª¤¸¤ä¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢»î¸³ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¡¢Ï²¿Í¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡¦¡¦¡¦¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¸À¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤È»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤â¸ò¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢25Ç¯°Ê¾å¤â¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºòÇ¯²Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÄ¶ÍÌ¾ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µÁÌ³´¶¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤«¤È¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢BL¤Î¹ÛÌ®¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤ÎËÜ¤ò¼ê¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤¿¤À³Ø¤Ü¤¦¤È¡¢²¿¤â¤«¤Þ¤¨¤º¤ËÆÉ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¡Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÈÏÇÏ¿Ï²ç¤ÎÉã¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¿¤È¥ä¥ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦¡×¡ÖÆ®¤¤¤ÏSEX°Ê¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ®¤¤¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¼çÂê¤È¤¹¤ë¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤éBLÅª¤ÊÆ÷¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¾µå¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¤ËBL¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼BL¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤¬¥Õ¥··ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃË»Ò¤À¤±¤Ç¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¥¨¥í¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Î½÷»Ò¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ï°ì¿Í¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ü¼«Ê¬¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤¿
¡½¡½¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¡¢ÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷»Ò¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈþÍÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶õÊ¢¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤±¤É¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É100¥¥í¤ò¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿Ï²ç¤µ¤ó¤Ï70¥¥íÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö100¥¥í°Ê²¼¤Ï¾®ÊÁ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤È¡£
³ÊÆ®²È¤È°ìÈÌ¿Í¤ÎÂÎ³Ê¤òº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¦¡¦¡¦¤È»ä¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÈÏÇÏ¿Ï²ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¿ÈÆ°¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥¢¤È¤¤¤¦½÷À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢Èà½÷¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µ¤¹â¤µ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹ÎÄêÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³ÊÆ®µ»¤ò½¬¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤·¤¿¤ê¤Ï¡©
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥à¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤ÈÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤éÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤é¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¦¡¼¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢ºòÇ¯²Æ¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«È¯¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø»°¹ñ»Ö¡Ù¤Îè¦ùý¡Ê¤¸¤å¤ó¤¤¤¯¡¦ò²¤ÎÁâÁà¤ò»Ù¤¨¤¿»²ËÅ¡Ë¤ä¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÀÐÅÄ»°À®¤Ê¤É¡¢·³»Õ·¿¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ40Âå°Ê¾å¤È¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶òÃÏ¹îÌ¦¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¹îÌ¦¤ÏÅÐ¾ì»þ¤Ë20ºÐ¤Ç¡¢¿ÈÄ¹186.5¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é»éËÃ¤ò»Ä¤·116¥¥í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¢¤Þ¤êÊª»ö¤òÊ£»¨¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥¬¥Ã¥Á¥ê¥à¥Ã¥Á¥ê¤·¤¿¡¢¡ØÆ¬¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î¤Û¤¦¤¬Ì´¤Ä¤á¤³¤á¤ë¡Ù·Ï¤Î¼ã¼Ô¥¥ã¥é¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿·¤·¤¯È¯¸«¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¤È¤¤á¤¯¥°¥é¥Ã¥×¥ë¤ÎËâË¡¡×¤Ç¤·¤¿¡£