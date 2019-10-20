¾å¸¶¹À¼£ÌÀ¤«¤¹¡ÖÃÙ¤¤µå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿ÍýÍ³
¼Ì¿¿¡§¿ùÅÄÍµ°ì
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÌó21Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¾å¸¶¹À¼£¡£¿ô¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¡¢¡Ö»¨Áðº²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¸¤Êý¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏMAX89¥Þ¥¤¥ë¡Ê143¥¥í¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ä¾µå¤Ç¡¢ÆüÊÆ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¡ÖÂ®¤¯¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤«¡©
¾å¸¶¹À¼£¤Î°úÂà¤Þ¤Ç¤òÄÖ¤Ã¤¿¿·´©¡ØOVER¡¡·ë²Ì¤È¸þ¤¹ç¤¦Í¦µ¤¡Ù¤è¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¿ô»ú¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÊýË¡
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ô»ú¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Âè1¾Ï¤Ç°úÂà¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢²¿ÅÙ¤â¡ÖµåÂ®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¡ÊÃí¡Ë¡£¤¯¤É¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡ÖµåÂ®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÂ®¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âËÍ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡ÖÃÙ¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤¤¤Î¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë²òÀÏ¤·¤¿µ»ö¤Ê¤É¤âÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íËÍ¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖµåÂ®¤Ç¾¡Éé¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂ®¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤¿ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂ®¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¡¢ÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡£140¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ï½Ð¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é135¥¥í¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬ËÍ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¼°Ò¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÃí¡§2019Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì³ëÆ£¤·¤¿Æü¡¹¤òËÜ½ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤¬¤¹¤Ù¤Æ
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡Ö¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ï·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿ô»ú¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô»ú¤ÏµåÂ®°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µå¼ï¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£²¿¼ïÎà¤â¤Îµå¼ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÊËÍ¤Îµå¼ï¤¬´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î£²¼ïÎà¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡Ë¡£
¡¡¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡Ö¿ô»ú¡ÊµåÂ®¤äµå¼ï¡Ë¡×¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤ËÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¡Ê¡á¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉ½¼¨¤¬Â®¤¯¤È¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¡×¤¬¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¼ïÎà¤âµå¼ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ÖÁê¼ê¡×¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ëÊÑ²½µå¡¢¤½¤ì¤â¡ÖÁê¼ê¡×¤¬¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ô»ú¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÁê¼ê¡×¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¿ô»ú¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÁê¼ê¡á¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡£
¾å¸¶¹À¼£¡¦Ãø¡ÖOVER¡¡·ë²Ì¤È¸þ¤¹ç¤¦Í¦µ¤¡×
¡¡ËÍ¤ÎÄ¹½ê¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤¤³¤È¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤âÆ±¤¸¤À¡£¡ÖÁê¼ê¡×¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÇÉé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿µå¤¬¤¿¤ÀÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤À¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Æ¥ó¥Ý¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í¤è¤êÂ®¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡£Áê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ¦µ¤¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ô»ú¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖOVER¡×¾å¸¶¹À¼£¡¦Ãø¤è¤êºÆ¹½À®¡Ë
É®¼Ô¡§¾å¸¶ ¹À¼£