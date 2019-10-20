Õª¾»°ì´ÚÆüµÄ°÷Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¡ÖÍè·î£±Æü¤Ë°ÂÇÜ¼óÁê¤È¤ÎÌÌÃÌÄ´À°Ãæ¡×
´ÚÆüµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷£µ£°¿Í¤Û¤É¤¬º£·îËö¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆü´ÚµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤È¤ÎÄêÎã¹çÆ±Áí²ñ¤ò·Àµ¡¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òºÇ½ªÄ´À°Ãæ¤À¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£´ÚÆüµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ë¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷£±£·£¸¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÚÆüµÄ°÷Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÕª¾»°ì¡Ê¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¤¥ë¡ËµÄ°÷¤Ï£±£¸Æü¡¢¡ÖÍè·î£±Æü¸á¸å¤Î°ÂÇÜ¼óÁêÉ½·ÉË¬Ìä¤òÆüËÜÂ¦¤ÈºÇ½ªÄ´À°Ãæ¡£º£·îËö¤Ë¤ÏÆüÄø¤¬ºÇ½ª³ÎÄê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£´ÚÆüµÄ°÷Ï¢ÌÁ½êÂ°µÄ°÷¤Ï£³£±Æü¤«¤é£³Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÇÆüËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡££³£±Æü¤Ë¤ÏºßÆüËÜÂç´ÚÌ±¹ñÌ±ÃÄ¡¢ºßÆü´Ú¹ñ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤Èº©ÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Íè·î£±Æü¸áÁ°¤Ë¤ÏÎ¾¹ñÏ¢ÌÁÊ¬²Ê°Ñ°÷²ñÊÌ²ñµÄ¤È¹çÆ±Áí²ñ¤ò³«¤¯¡££²Æü¤Ë¤Ïµ¢¹ñÁ°¤ËÅìµþÆÃÇÉ°÷¤é¤Èº©ÃÌ²ñ¤ò¤¹¤ë¡£
¹çÆ±Áí²ñ¤Ë¤ÏÆü´ÚµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î³Û²ìÊ¡»ÖÏº¤È²ÏÂ¼·úÉ×´´»öÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÅçÍý¿¹½°µÄ±¡µÄÄ¹¡¢»³Åì¾¼»Ò»²µÄ±¡µÄÄ¹¤éÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤¬Âçµó»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¹çÆ±Áí²ñ¸å¤ÎÆüÄø¤Ï°ÂÇÜ¼óÁê¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ë¸þ¤±¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¾õ¶·¤À¡£Î¾¹ñµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤ÏËèÇ¯¥½¥¦¥ë¤ÈÅìµþ¤Ç¸ò¸ß¤Ë¹çÆ±Áí²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤´¤È¤Ë³Æ¹ñ¼óÇ¾¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤¬´·Îã¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Î¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÉ½·ÉË¬Ìä¤Ï¤Û¤Ü¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÕªµÄ°÷¤éÏ¢ÌÁÌò°÷ÃÄ¤Ï£²£µÆü¤ÎÅ·¹ÄÂ¨°Ì¼°»²²Ã¤Î¤¿¤á£²£²¡Á£²£´Æü¤ËË¬Æü¤·µ¢¹ñ¤¹¤ëÍûÍìÊ¥¡Ê¥¤¡¦¥Ê¥®¥ç¥ó¡Ë¼óÁê¤È²ñ¤¤ÆüËÜÂ¦¤ÎºÇ½ª°Õ»Ö¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë·×²è¤À¡£°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Î¹çÆ±Áí²ñ¤ÎºÝ¤ËÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¹ñ²ñµÄ°÷¤È¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¶¯À©Ä§ÍÑÂçË¡±¡È½·è¸å¤Ë´ÚÆü´Ø·¸¤¬ÎäµÑ´ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î¾¹ñµÄ°÷Ï¢ÌÁ¹çÆ±Áí²ñ¤Ë½Ë¼¤âÁ÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ´Ú¹ñÂ¦¤«¤é¤ÏÍû¼óÁê¤¬»²²Ã¤·½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Í¿ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤¬°ÂÇÜ¼óÁê¤Ë²ñ¤¦¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ò³Ú´Ñ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡££··î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©Á¼ÃÖ¤ËÂÐ¤·´ÚÆüÎ¾¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤Îº¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡Ê£×£Ô£Ï¡Ë¶¨Äê°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¤¬ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ïº£²ó¤Î¹çÆ±Áí²ñ¤Ç¤â¼«Á³¤ËµÄÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Ï¢ÌÁ»±²¼¤Î·ÐºÑ²Ê³Øµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤ëÄ¥ã½Þ±¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ó¥ç¥ó¥ï¥ó¡ËµÄ°÷¤Ï¡ÖÀ¯¼£¡¦³°¸òÅª¤ËÎ¾¹ñ¤Ë¸«²ò¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤ÏÊÌÅÓ¤Ë²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Î¾¹ñ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ËÍýÇ°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©Á¼ÃÖ¤ÏÂÐ³°°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Î¾¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤ÎËÇ°×³ÈÂç¤Ë¤âÌòÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÆüËÜÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤ë·×²è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Í¿ÌîÅÞµÄ°÷¤Ï£··îËö¤Ë¤âÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©Á¼ÃÖ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤¿¤á½ÅÄÃµÄ°÷¤òÃæ¿´¤ËË¬ÆüÃÄ¤ò¹½À®¤·¤ÆÆüËÜ¤òË¬¤Í¤¿¤¬¡¢Æó³¬½ÓÇî¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤È¤ÎÌÌÃÌÆüÄø¤¬°ìÊýÅª¤Ë¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉî¿«¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Î¾Ï¢ÌÁ¹çÆ±Áí²ñÁ°¸å¤ËÍû¼óÁê¤ÎÅ·¹ÄÂ¨°ÌÎé½ÐÀÊ¤ÈÊ¸´îÁê¡Ê¥à¥ó¡¦¥Ò¥µ¥ó¡Ë¹ñ²ñµÄÄ¹¤Î¼çÍ×£²£°¥«¹ñ¡Ê£Ç£²£°¡Ë¹ñ²ñµÄÄ¹²ñµÄ½ÐÀÊ¤Ê¤É´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤È¹ñ²ñºÇ¹â°ÌµéÍ×¿Í¤ÎË¬Æü¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë´ÚÆü´Ø·¸²þÁ±¤Î»å¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£