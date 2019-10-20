SOÅÄÂ¼¡¡¡ÖÊ¿Èø¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡È»ÊÎáÅãº²¡É¡¡Ì¿Æü¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢Îò»ËÅª¡Ö4¶¯¡×¤ÎÈâ³«¤±¤ë¡ª
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ2019¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡ÆüËÜ¡½Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ê£²£°£±£¹Ç¯£±£°·î£²£°Æü¡¡Ì£¥¹¥¿¡Ë
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢16Ç¯10·î20Æü¤ËÃÀ´ÉºÙË¦¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÈøÀ¿Æó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯53¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»ÊÎáÅã¤ÎºÂ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°SOÅÄÂ¼Í¥¡Ê30¡á¥¥ä¥Î¥ó¡Ë¤ÏÍÄ¾¯»þ¤Ë¡ÖÊ¿Èø¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¡¢ÉÔÆ°¤Î¡Ö10ÈÖ¡×¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
¡¡¸ÎÊ¿Èø¤µ¤ó¤È¡¢SOÅÄÂ¼¤Ë¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¡£ÍÄ¾¯»þ¡¢¡ÖÊ¿Èø¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎCTB¤È¤·¤Æ86Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦À¿¤µ¤ó¡Ê57¡¢WÇÕÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñJRFUÏ¢·È¡¦¥ì¥¬¥·¡¼¶ÉÄ¹¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬´ÆÆÄ¤«¡¢¥³¡¼¥Á¤«¡¢Áª¼êÈÕÇ¯¤«¡£»î¹ç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë²ñ¤¤¡¢¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»î¹ç¸å¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¸òÎ®¡Ë¤Ç²¿²ó¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×
¡¡À¿¤µ¤ó¤Ï¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¹â3Ç¯»þ¤Ë¡¢1³ØÇ¯²¼¤ÎÉú¸«¹©¡¦Ê¿Èø¤µ¤ó¤È¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸SO¤ÇÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊ¿Èø¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÄÂ¼¤Ï»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹Î¢¤Ø¤Î¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ë¡£¸Î¿Í¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥¯¤Ç¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¡£ÄÌ»»48ÆÀÅÀ¤È¡¢PGÀ®¸ù10ËÜ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°1°Ì¡£4ÀïÁ´¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡·èÀïÁ°Æü¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿15Ê¬¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£½µ¤Ï²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¸å¤Ï¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¡¢·è¾¡¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡×¤È¥´¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Ç¯¤ÎÆî¥¢Àï¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¶âÀ±¤ò·Ð¸³¡£ºÆ¤Ó¤Îµð¿Í¼í¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î±¦Â¤ÈÆ¬Ç¾¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£PG¤Ç3ÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥¹¥³¥¢¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎFW¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤«¤Ë¤«¤ï¤¹¤«¡£ÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡WÇÕ½Ð¾ì8ÀïÃæ5»î¹ç¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÌ¿Æü¤Ë¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÉÔÆ°¤Î10ÈÖ¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢16Ç¯10·î20Æü¤ËÃÀ´ÉºÙË¦¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÈøÀ¿Æó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯53¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»ÊÎáÅã¤ÎºÂ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°SOÅÄÂ¼Í¥¡Ê30¡á¥¥ä¥Î¥ó¡Ë¤ÏÍÄ¾¯»þ¤Ë¡ÖÊ¿Èø¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¡¢ÉÔÆ°¤Î¡Ö10ÈÖ¡×¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
¡¡¸ÎÊ¿Èø¤µ¤ó¤È¡¢SOÅÄÂ¼¤Ë¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¡£ÍÄ¾¯»þ¡¢¡ÖÊ¿Èø¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎCTB¤È¤·¤Æ86Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦À¿¤µ¤ó¡Ê57¡¢WÇÕÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñJRFUÏ¢·È¡¦¥ì¥¬¥·¡¼¶ÉÄ¹¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬´ÆÆÄ¤«¡¢¥³¡¼¥Á¤«¡¢Áª¼êÈÕÇ¯¤«¡£»î¹ç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë²ñ¤¤¡¢¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»î¹ç¸å¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¸òÎ®¡Ë¤Ç²¿²ó¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×
¡¡À¿¤µ¤ó¤Ï¹ñ³Ø±¡µ×²æ»³¹â3Ç¯»þ¤Ë¡¢1³ØÇ¯²¼¤ÎÉú¸«¹©¡¦Ê¿Èø¤µ¤ó¤È¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸SO¤ÇÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊ¿Èø¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÄÂ¼¤Ï»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹Î¢¤Ø¤Î¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ë¡£¸Î¿Í¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥¯¤Ç¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¡£ÄÌ»»48ÆÀÅÀ¤È¡¢PGÀ®¸ù10ËÜ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°1°Ì¡£4ÀïÁ´¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡·èÀïÁ°Æü¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿15Ê¬¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£½µ¤Ï²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¸å¤Ï¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¡¢·è¾¡¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡×¤È¥´¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Ç¯¤ÎÆî¥¢Àï¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¶âÀ±¤ò·Ð¸³¡£ºÆ¤Ó¤Îµð¿Í¼í¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î±¦Â¤ÈÆ¬Ç¾¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£PG¤Ç3ÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥¹¥³¥¢¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎFW¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤«¤Ë¤«¤ï¤¹¤«¡£ÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡WÇÕ½Ð¾ì8ÀïÃæ5»î¹ç¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÌ¿Æü¤Ë¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÉÔÆ°¤Î10ÈÖ¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£