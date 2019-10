I just lost my wallet on the way home from work. I didn't have much identifying info in there so a good Samaritan got in touch with my via my... bank account ????



4x transfers of £0.01 each with a reference up to 18 chars pic.twitter.com/RVK8I1ZctQ— Tim Cameron (@Timcammm) October 14, 2019

Me the last two hours:

And no, I haven’t repaid Simon yet but I did buy him a bottle of red. pic.twitter.com/mTx8LMuOCU— Tim Cameron (@Timcammm) October 14, 2019

By SplitShire住所や氏名などが特定できる物が入っていない財布を拾った人が、持ち主に連絡を取ったスマートすぎる方法が話題になっています。Man loses wallet, gets it returned to him in the best way possiblehttps://mashable.com/article/lost-wallet-returned-bank-account/口座番号と支店番号しか書かれていない銀行カードだけが入った財布を落としてしまったイギリスのティム・キャメロンさんは、自分の銀行口座に見知らぬ入金が複数あったことを発見。それぞれの入金の入金者氏名の欄をつなげて読むと、「Hi.I FOUND YOUR WALLET IN THE ROAD 077-xxxx-xxxx(電話番号) TEXT OR CALL!」となり、「あなたの財布を路上で見つけました。この電話番号にメールか電話してください!」という文章になっていました。財布を拾ったのはサイモンさんという男性でした。サイモンさんが一連の入金を行ったのは、キャメロンさんが財布を落としたことに気づいたわずか30分後。キャメロンさんは入金を見てすぐに電話をかけて、教えてもらった住所まで自転車で向かったとのことで、キャメロンさんはお礼として赤ワインを進呈したそうです。キャメロンさんは「サイモンさんは財布を届けるため、多大な手間をかけてくれました。彼のおかげで、これ以上ないくらい安心しましたし、幸せな気分になりました」とコメントしています。