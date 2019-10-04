¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òè§¤Ç¤ë¤Î¤ÏNG¡ª¥ì¥ó¥Á¥ó¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡õÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô3Áª
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÎÆü»ý¤Á¤¹¤ë¥ì¥ó¥Á¥ó¤Î¤·¤«¤¿
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¤ªÅò¤Çè§¤Ç¤ë¤è¤ê¤â¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤È¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎÎ®½Ð¤¬ËÉ¤²¡¢´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ç4¡Á5Æü¤Ï¤â¤Á¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤âOK¡ª¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¤«¤º¤ËÅº¤¨¤¿¤ê¤È¿§¡¹¤È»È¤¨¤ëÌîºÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥ì¥ó¥Á¥ó¤Î¥³¥Ä¤ò³Ð¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
ºàÎÁ
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¡1³ô
±ö¡¡¤Õ¤¿¤Ä¤Þ¤ß¤¯¤é¤¤
ºî¤êÊý
¡¡¡¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¿å¤ÇÎÉ¤¯Àö¤¤¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£·Ô¤ÎÈé¤Ï¸ü¤á¤ËÀÚ¤Ã¤ÆºÙÄ¹¤¯¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¡¤òÆþ¤ì¤Æ±ö¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤Þ¤ß¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤òÈï¤»¤ë¤«³¸¤ò¼Ð¤á¤ËÃÖ¤¤¤Æ500W¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬È¾¡Á3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£¡¡²ÃÇ®¸å¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÎä¿å¤ò¤µ¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿¤ª»®¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¹¤²¤Æ¿å¤±¤ò¤È¤ë¡£
¤¡¡ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤éÀ¶·é¤ÊÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ4¡Á5Æü¤ÏÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£¡ÊÎäÅàÊÝÂ¸¤âOK¡Ë
¥³¥Ä¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê²ÃÇ®¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¸Ç¤á¤°¤é¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤ÈÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÄ´À°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
¿åÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤Ã¤Æ¡¢ÎäÂ¢¤Þ¤¿¤ÏÎäÅà¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¥ì¥ó¥Á¥ó¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥é¥¯¥Á¥ó¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¥ì¥·¥Ô
¥ì¥ó¥Á¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ð¥²¥Ã¥È¡Ê¿©¥Ñ¥ó¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¤ªÞ¯Íî¤Ê¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡ª¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¾¯¤·¤·¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï²È¤Ë¤¢¤ëÌîºÚ¤ò¿§¡¹»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ê¥ì¥ó¥Á¥óºÑ¤ß¡Ë¡¡1³ô
¶Ì¤Í¤®¡¡1¡¿4¸Ä¡¡¡¡
¥È¥Þ¥È¡¡1¡¿2¸Ä¡¡
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¹¥×¥é¥¦¥È¡¡Å¬ÎÌ¡¡¡¡
¥Ù¡¼¥³¥ó¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡¡3Ëç¡¡
²¹ÀôÍñ¡¡1¸Ä
¥Ð¥²¥Ã¥È¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¿©¥Ñ¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢6ËçÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤ò1¡¿2Ëç¡Ë
²¼½àÈ÷
²¹ÀôÍñºî¤ê¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£¤ªÅò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢Íñ¤òÆþ¤ì¤Æ12Ê¬¢ªÎä¿å¤ËÍñ¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¡£
ºî¤êÊý
¡¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ10Ê¬¤Û¤É¿å¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¥È¥Þ¥È¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¹¥×¥é¥¦¥È¤ÏÀö¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¾¯ÎÌ¤ÎÌý¤òÆþ¤ì¤Æ1ÑÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
£¿©¥Ñ¥ó¤Ï¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¤¤ÆÅ¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¤´ï¤Ë¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¶Ì¤Í¤®¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¡¢¥«¥ê¥«¥ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥¹¥×¥é¥¦¥È¤ò¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë²¹ÀôÍñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¡£
Íñ¤ò¤«¤é¤á¤Æ¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤ª±ö¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï²¼µ¤ÎºàÎÁ¤òÁ´Éôº®¤¼¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸3
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡Âç¤µ¤¸3¡¡¡¡
¥ì¥â¥ó½Á¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2¡¡
Ê´¥Á¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸3¡¡¡¡
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡¡1cm¤¯¤é¤¤¡¡¡¡
±ö¡¡¾¯¡¹¡¡¡¡
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ñ¡¼¡¡¾¯¡¹
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È·Ü¤à¤ÍÆù¤ÇËÀËÀ·ÜÉ÷¥µ¥é¥À
ËÀËÀ·Ü¤Ã¤Æ¤¤å¤¦¤ê¤È¥È¥Þ¥È¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¢ÊªÀ¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È·Ü¤à¤ÍÆù¤Ê¤é¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤Ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤à¤ÍÆù¡¡150g¤¯¤é¤¤¡¡¡¡
¶Ì¤Í¤®¡¡1¡¿2¸Ä¡¡¡¡
è¬²Ù¡¡¡¡1¸Ä¡¡¡¡
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ê¥ì¥ó¥Á¥óºÑ¤ß¡Ë¡¡1³ô
¡»¼ò¡¡Âç¤µ¤¸£±¡¡¡¡
¡»±ö¸ÕÜ¥¡¡¾¯¡¹
ºî¤êÊý
¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë·Ü¤à¤ÍÆù¤òÆþ¤ì¤Æ¡»¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢500W¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç4¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢è¬²Ù¤âÀéÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
£¡¤ÎÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¼ê¤ÇÎö¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¤ª»®¤Ë¶Ì¤Í¤®¤òÉß¤¤¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¾è¤»¤Æ·Ü¤à¤Í¤Èè¬²Ù¤ò¾è¤»¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ËÀËÀ·Ü¤Î¥¿¥ì¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ô¥ê¿É¥À¥ì¤äÉáÄÌ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤Ï¸ÕËã¥À¥ì¤È¥Ý¥ó¿Ý¤ò2¡§1¤¯¤é¤¤¤Î³ä¹ç¤Çº®¤¼¤¿¸ÕËã¥Ý¥ó¤Ë°ìÌ£¤òº®¤¼¤ë¥¿¥ì¤ò¤è¤¯ºî¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¡ª¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Ä¥Ê¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥Á¡¼¥º¾Æ¤
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¥µ¥Ð´Ì¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯ºî¤ë¡¢¼êÈ´¤¤À¤±¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò½ñ¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤´¾Ò²ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ê¥ì¥ó¥Á¥óºÑ¤ß¡Ë¡¡1³ô¡¡¡¡
¥Ä¥Ê´Ì¡¡1´Ì¡Ê80g¡Ë¡¡¡¡
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡¡¡Âç¤µ¤¸2¤¯¤é¤¤
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¡Âç¤µ¤¸2¤¯¤é¤¤¡¡¡¡
¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
¡¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÈÌý¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ä¥Ê´Ì¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡¡¤Î¾å¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¤«¤±¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ò¤Ì¤ê¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤ò¾è¤»¤Æ160¡î¤¯¤é¤¤¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë8Ê¬Æþ¤ì¤Æ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¥Á¡¼¥º¤Î¤È¤í¤±¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
¤¢¤È1ÉÊÂ¤ê¤Ê¤¤¡ª¤È¸À¤¦»þ¤Ë¤è¤¯»È¤¦¥ì¥·¥Ô¤Ç¥µ¥Ð´Ì¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤ÉÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Ä¥Ê¤ÏËü¿Í¥¦¥±¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÏÈþÈ©¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£
º£²ó¥ì¥·¥Ô¤ò¿§¡¹½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂç³èÌö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆüº¢¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£