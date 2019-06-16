女子W杯で涙…クロス直撃の選手、腕が完全に折れる

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フランスで行われているFIFA女子ワールドカップ。熱戦が続くなか、痛々しいアクシデントが起きてしまった。

グループEの第2節カナダ対ニュージーランド。相手のクロスが直撃したニュージーランドDFキャサリン・ボットの腕が折れてしまったのだ…。

ボールは至近距離から直撃しており、これは痛い…。

24歳のボットはこの怪我によって前半18分で交代に。『BBC』によれば、ピッチを去る際には涙をこぼしてたとも。

現地情報によれば、手首の骨折か脱臼が疑われているようだ。

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なお、試合は2-0でカナダが勝利。2連敗となったニュージーランドは敗退が決まってしまった。