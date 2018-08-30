【まとめ】打ち切りになった『Marvel ルーク・ケイジ』、キャストの今後の出演作は？
Netflixオリジナルシリーズとして人気を集めていた『Marvel デアデビル』、『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』、『Marvel ルーク・ケイジ』、『Marvel アイアン・フィスト』、『Marvel パニッシャー』が全て終了することは当サイトでもお伝えしていた通り。先日の『デアデビル』、『ジェシカ・ジョーンズ』に続き、今回は『ルーク・ケイジ』に出演したキャストたちの新たな出演作をご紹介する。
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マイク・コルター（ルーク・ケイジ役）
Photos posted a few days ago of Mike Colter, Aasif Mandvi & Katja Herbers from the first table read/shooting the pilot for CBS's #Evil, the new series starring our very dear #MichaelEmerson. Hope we see him on set soon!https://t.co/NSh6K4Hz2rhttps://t.co/omCIAExO57 pic.twitter.com/MYpm1ppYIt— Sonia (@SoniaMGarloch) 2019年3月20日
主人公ルーク・ケイジ役のマイク・コルターは、人気法廷ドラマ『グッド・ワイフ』のクリエイターが手がける米CBSの新作ドラマ『Evil（原題）』で主演に決定。修行中の神父役を演じ、『パーソン・オブ・インタレスト』のハロルド役で知られるマイケル・エマーソンと共演することが明らかになっている。
シモーヌ・ミシック（ミスティ・ナイト役）
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Whatever Lola wants.... SO EXCITED ABOUT THIS!!! Let me tell you how GOOD GOD IS! Last night I was filming until 2am in Vancouver, and this morning I flew to LA to start day 1 of "COURTHOUSE" written by Greg Spottiswood, directed by Mike Robin, and starring lil' ole ME! I feel so extremely blessed and thankful to be working with this incredible team. And to tell this story I've got the best squad led by God with @steffimoy my #APA team and Chad Christopher Thanks to @deadline and Nellie Andreeva and Denise Petski for the write up️ and my @warnerbrostv @cbstv family #pilotseason #cbs #warnerbros #teammissick #actorslife #doubleportion
ミスティ・ナイト役のシモーヌ・ミシックは、米CBSのリーガルドラマ『Courthouse（原題）』で『デアデビル』のウィルソン・ベセルと共演。同作では元地方検事の裁判官を演じる。
さらに、NetflixのSFシリーズ『オルタード・カーボン』のシーズン2にレギュラー出演する。
ロザリオ・ドーソン（クレア・テンプル役）
クレア・テンプル役のロザリオ・ドーソンは、2009年に公開したウディ・ハレルソン主演の『ゾンビランド』の続編『Zombieland: Double Tap（原題）』や、ケヴィン・スミス（『クラークス』）が手がける『ジェイ＆サイレント・ボブ』シリーズの新作『Jay and Silent Bob Reboot（原題）』に出演する他、米USA Networkの新作犯罪ドラマ『Briarpatch（原題）』で主演を務める。
マハーシャラ・アリ（コットンマウス役）
コットンマウス役のマハーシャラ・アリは、映画『グリーンブック』で本年度のアカデミー賞助演男優賞に輝いたことが記憶に新しいが、満を持して製作される『TRUE DETECTIVE／トゥルー・ディテクティブ』のシーズン3でも主演を務めている。
また、インディーズのSF映画『Sovereign（原題）』への出演も決定している。
テオ・ロッシ（シェイズ役）
シェイズ役のテオ・ロッシは、今年米国で公開予定のクライム映画『Vault（原題）』、ミステリースリラー映画『Rattlesnake（原題）』が控えているほか、『Ghosts of War（原題）』、『Body Cam（原題）』という2本のホラー映画も待機中。
アルフレ・ウッダード（マライア・ディラード役）
マライア・ディラード役のアルフレ・ウッダードは、米Appleの新作オリジナルシリーズ『See（原題）』に出演決定。『ハンガーゲーム』シリーズのフランシス・ローレンス監督と『ピーキー・ブラインダーズ』や『TABOO』のクリエイターであるスティーヴン・ナイトがタッグを組むこのドラマでは、『アクアマン』のジェイソン・モモアと共演することになる。
また、今夏公開するディズニー映画『ライオンキング』では、シンバの母サラビの声を担当している。
エリック・ラレイ・ハーヴェイ（ダイアモンドバック役）
ウィリス・ストライカー／ダイアモンドバック役のエリック・ラレイ・ハーヴェイは、米Epixの60年代を舞台にした犯罪ドラマ『Godfather of Harlem（原題）』で『デアデビル』でキングピン役を演じたヴィンセント・ドノフリオと共演。
他に、米Cinemaxの新作パイロット『Blanco（原題）』や、『Bolden（原題）』、『Miss Virginia（原題）』という2本の映画が控えている。
ムスタファ・シャキール（ブッシュマスター役）
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COWBOY BEBOP!!! I only had to be silent about it for half a century! taking that space time continuum thing a lil far...I suppose it's all relative Ayoooo!!! I get to play JET BLACK captain of the Bebop. A futuristic bounty hunter from outer space. Spot the fuck on. Full Stop. I am so delighted to work with these guys. Cast is dreamy. Jazz, justifiable violence, space, worm holes, and multiculturalism, my type of party. Let's JAM!!!!! My team is beyond amazing to be honest. @robynlb129I mean beyond amazing. Thanks guys!! #mewe #netflix #newshit #cowboybebop #netflix #thesearethevoyagesofthestarshipbebop #jetblack #bountyhunters #future #actor #mustafashakir #mustafaeffortless #chameleon42 #ftpbtp #letsjam #grateful
ブッシュマスター役のムスタファ・シャキールは、Netflixにて実写化の製作が進んでいる『カウボーイビバップ』でジェット役を演じることが報じられたばかり。
他にも、米Cinemaxの新作ドラマ『Jett（原題）』や、『THE TUDORS 〜背徳の王冠〜』のジョナサン・リス・マイヤーズが主演するスリラー映画『Hide and Seek（原題）』にも出演する。
『デアデビル』『ジェシカ・ジョーンズ』のキャスト出演作情報もあわせてチェックして欲しい。（海外ドラマNAVI）
Photo:
Netflixオリジナルシリーズ『Marvel ルーク・ケイジ』
（C）Myles Aronowitz/Netflix