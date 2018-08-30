【まとめ】打ち切りになった『Marvel ルーク・ケイジ』、キャストの今後の出演作は？

Netflixオリジナルシリーズとして人気を集めていた『Marvel デアデビル』、『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』、『Marvel ルーク・ケイジ』、『Marvel アイアン・フィスト』、『Marvel パニッシャー』が全て終了することは当サイトでもお伝えしていた通り。先日の『デアデビル』、『ジェシカ・ジョーンズ』に続き、今回は『ルーク・ケイジ』に出演したキャストたちの新たな出演作をご紹介する。

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マイク・コルター（ルーク・ケイジ役）

Photos posted a few days ago of Mike Colter, Aasif Mandvi & Katja Herbers from the first table read/shooting the pilot for CBS's #Evil, the new series starring our very dear #MichaelEmerson. Hope we see him on set soon!https://t.co/NSh6K4Hz2rhttps://t.co/omCIAExO57 pic.twitter.com/MYpm1ppYIt — Sonia (@SoniaMGarloch) 2019年3月20日



主人公ルーク・ケイジ役のマイク・コルターは、人気法廷ドラマ『グッド・ワイフ』のクリエイターが手がける米CBSの新作ドラマ『Evil（原題）』で主演に決定。修行中の神父役を演じ、『パーソン・オブ・インタレスト』のハロルド役で知られるマイケル・エマーソンと共演することが明らかになっている。

シモーヌ・ミシック（ミスティ・ナイト役）



ミスティ・ナイト役のシモーヌ・ミシックは、米CBSのリーガルドラマ『Courthouse（原題）』で『デアデビル』のウィルソン・ベセルと共演。同作では元地方検事の裁判官を演じる。

さらに、NetflixのSFシリーズ『オルタード・カーボン』のシーズン2にレギュラー出演する。

ロザリオ・ドーソン（クレア・テンプル役）



クレア・テンプル役のロザリオ・ドーソンは、2009年に公開したウディ・ハレルソン主演の『ゾンビランド』の続編『Zombieland: Double Tap（原題）』や、ケヴィン・スミス（『クラークス』）が手がける『ジェイ＆サイレント・ボブ』シリーズの新作『Jay and Silent Bob Reboot（原題）』に出演する他、米USA Networkの新作犯罪ドラマ『Briarpatch（原題）』で主演を務める。

マハーシャラ・アリ（コットンマウス役）



コットンマウス役のマハーシャラ・アリは、映画『グリーンブック』で本年度のアカデミー賞助演男優賞に輝いたことが記憶に新しいが、満を持して製作される『TRUE DETECTIVE／トゥルー・ディテクティブ』のシーズン3でも主演を務めている。

また、インディーズのSF映画『Sovereign（原題）』への出演も決定している。

テオ・ロッシ（シェイズ役）



シェイズ役のテオ・ロッシは、今年米国で公開予定のクライム映画『Vault（原題）』、ミステリースリラー映画『Rattlesnake（原題）』が控えているほか、『Ghosts of War（原題）』、『Body Cam（原題）』という2本のホラー映画も待機中。

アルフレ・ウッダード（マライア・ディラード役）



マライア・ディラード役のアルフレ・ウッダードは、米Appleの新作オリジナルシリーズ『See（原題）』に出演決定。『ハンガーゲーム』シリーズのフランシス・ローレンス監督と『ピーキー・ブラインダーズ』や『TABOO』のクリエイターであるスティーヴン・ナイトがタッグを組むこのドラマでは、『アクアマン』のジェイソン・モモアと共演することになる。

また、今夏公開するディズニー映画『ライオンキング』では、シンバの母サラビの声を担当している。

エリック・ラレイ・ハーヴェイ（ダイアモンドバック役）



ウィリス・ストライカー／ダイアモンドバック役のエリック・ラレイ・ハーヴェイは、米Epixの60年代を舞台にした犯罪ドラマ『Godfather of Harlem（原題）』で『デアデビル』でキングピン役を演じたヴィンセント・ドノフリオと共演。

他に、米Cinemaxの新作パイロット『Blanco（原題）』や、『Bolden（原題）』、『Miss Virginia（原題）』という2本の映画が控えている。

ムスタファ・シャキール（ブッシュマスター役）



ブッシュマスター役のムスタファ・シャキールは、Netflixにて実写化の製作が進んでいる『カウボーイビバップ』でジェット役を演じることが報じられたばかり。

他にも、米Cinemaxの新作ドラマ『Jett（原題）』や、『THE TUDORS 〜背徳の王冠〜』のジョナサン・リス・マイヤーズが主演するスリラー映画『Hide and Seek（原題）』にも出演する。

『デアデビル』『ジェシカ・ジョーンズ』のキャスト出演作情報もあわせてチェックして欲しい。（海外ドラマNAVI）



Photo:

Netflixオリジナルシリーズ『Marvel ルーク・ケイジ』

（C）Myles Aronowitz/Netflix

