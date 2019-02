先月中旬に埼玉県の盆栽店から樹齢400年の盆栽が盗まれる事件が発生しました。日本国内でもニュースになったので、記憶にある人も多いことでしょう。

樹齢400年「名品」盆栽盗難「こっそり返して」

https://www.sankei.com/affairs/news/190115/afr1901150033-n1.html

盆栽の盗難被害にあった当事者である、盆栽店“喜楽園”を経営する飯村さんご夫妻が『Facebook』に綴った想いが海外で話題となっています。



https://www.facebook.com/fuyumi.iimura.3/posts/2240124062926938

当園で大事に…我が子のように育ててきた盆栽達…お水をちゃんとあげてくれているのか…悲しくやるせない気持ちでいっぱいです

「我が子のように育ててきた盆栽達」、「お水をちゃんとあげてくれているのか」という飯村冬美さんのコメントと共に、CNN、ニューヨーク・タイムズ、BBC、USAトゥデイ、タイム、ガーディアン、インデペンデントといった大手メディアがご夫妻の悲しみを伝えています。

‘Bonsai Are Like Our Children’: Couple Pleads for Return of Stolen Trees

https://www.nytimes.com/2019/02/12/world/asia/bonsai-tree-stolen.html

冬美さんの『Facebook』には、「泥棒が早く捕まりますように」、「盆栽が無事返ってきますように」、「あなたの盆栽を盗んだということと、あなたの心を傷つけたということで、犯人にものすごい怒りを覚えます」、「この事件は世界中で報道されているので、それを知った犯人が盆栽を返してくれることを祈っています」、「あなたの“子供達”が無事でありますように」といった励ましの声が世界中から集まっています。

※画像:

https://www.nytimes.com/2019/02/12/world/asia/bonsai-tree-stolen.html

