スクウェア・エニックスは、 Nintendo Switch 『聖剣伝説コレクション』を2017年6月1日に発売します。『聖剣伝説コレクション』は、2016年に25周年を迎えたアクションRPG『聖剣伝説』シリーズを複数収録したゲームタイトルです。本作には『聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝-』『聖剣伝説 2』『聖剣伝説 3』が収録されています。https://youtu.be/60tMD5TDQog今回は本作の概要・発売日が発表されたほか、プロモーションムービーやNintendo Switch版の新機能なども公開されています。◆Nintendo Switch版の新機能■クイックセーブ機能本作ではプレイ中どこでもセーブすることが可能。■ミュージックモードホーム画面から3作品のゲーム音源を試聴することができます。■画面切り替えモード複数の画面サイズから遊びやすいものを選んでプレイ可能。(※『聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝-』のみ)◆収録タイトル■『聖剣伝説-ファイナルファンタジー外伝-』(1991年6月28日発売)【STORY】雲の上まで 遥か高くそびえるイルージアの山・・その頂上の神殿にはマナの樹が奉られているマナの樹は宇宙の全ての力を感じ取りそれをエネルギーにして自らを成長させる伝説では、その樹に触れた者は永遠の力を得ることができるという・・殺戮と恐怖で世界の征服を企むグランス公国のシャドウナイトも、マナの樹が持つ力を狙っていた■『聖剣伝説 2』(1993年8月6日発売)【STORY】はるかな昔・・・・マナの力によって進化した文明が地上にさかえていたやがて人々は、マナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだしかし、あまりに強大なその力は神々の怒りにふれ、神獣が地上へとつかわされた要塞と神獣のはげしい戦いが世界を炎でつつみ、地上からはマナが失われていったその時、聖剣をたずさえた勇者によって、要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消した戦争によって文明は失われたが、世界には、ふたたび平和が戻った・・・・時は流れ・・・・歴史はくりかえす・・・・■『聖剣伝説 3』(1995年9月30日発売)【STORY】かつて、世界がまだ暗黒に閉ざされていた頃、マナの女神は、世界を滅びに導く8つの災厄の化身である「神獣」を「マナの剣」によって打ち倒し、8つの要石の中に封印したかくして闇は去り、世界は創造されたマナの女神は、樹に姿を変えて眠りにつき、永い年月が過ぎ去った・・・・しかし、8つの要石から再び神獣を解き放ち、神をも超える力を手に入れ、世界を我が物にしようと企む者達によって争いが起き、平和は終わりを告げた・・・・地上からは急速にマナが失われ、マナの樹も枯れ始めた・・・・◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆『聖剣伝説コレクション』は2017年6月1日発売予定。価格は4,800円(税別)です。※『聖剣伝説 2』『聖剣伝説 3』のみマルチプレイ対応。(C) 1991,1993,1995,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.■関連リンク