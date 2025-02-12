KAT-TUNが解散
『KAT-TUNが解散』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年2月23日
2025年10月23日
2025年4月1日
2025年3月30日
2025年3月29日
2025年2月27日
2025年2月18日
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KAT-TUN解散は「ものすごい心苦しい」中丸雄一が心境を明かす
グループ解散をめぐり「寂しさはありますけど、それ以上に」と言及
日刊スポーツ
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亀梨和也、KAT-TUN解散は我慢の限界だった？中丸らとの「格差」は決定的か
解散を巡っては、亀梨とメンバーの「格差」にテレビ関係者が言及
日刊ゲンダイDIGITAL
2025年2月15日
2025年2月14日
2025年2月13日
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KAT-TUN上田竜也、ファンが心配していた解散発表12日前の「異変」
1月31日に公開された上田竜也の有料ブログについて、芸能関係者が言及
女性自身
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上田竜也がファンに謝罪「KAT-TUNを守りきる事が出来なくてごめんなさい」
事務所の発表から一夜明けた13日、上田竜也が公式ブログを更新した
ナリナリドットコム
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KATｰTUN解散＆独立、1年半前から予兆か 亀梨和也が語っていた苦悩
亀梨は2023年の取材で、「卒業」や「独立」を連想させる発言をしていたそう
スポーツ報知