BTSの"原爆Tシャツ"問題
『BTSの"原爆Tシャツ"問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年12月16日
2018年11月27日
2018年11月25日
2018年11月24日
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BTSの「本当にごめんなさい」発言はなかった TBSが報道内容を訂正
BTSのメンバーが謝罪したとしていたが、明確な謝罪発言は確認できなかった
J-CASTニュース
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市川紗椰がバンド「BST」を絶賛 BTS問題と誤解され炎上
アメリカのロックバンドだが、読者の中には「BTS」と勘違いする人もいた
女性自身
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韓国在住者が見た「BTS問題」
韓国人が日本の原爆被害を考える機会が少ないことが問題の根底にあるそう
朝日新聞GLOBE＋
2018年11月23日
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BTS騒動でTVから消滅もK-POPライブは大活況 結束力を高める結果に？
BTSの騒動による露出激減に反比例して、イベントやライブが大盛況だという
日刊ゲンダイDIGITAL
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BTSの原爆Tシャツ騒動 「悪意ない」と擁護のつもりが貶めに？
悪意はない、英語が分からなかったなどの擁護は「無理がある」と政治活動家
デイリー新潮
2018年11月22日
2018年11月20日
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BTSの原爆Tシャツ 芸能人に愛国心を求める韓国の事情が関係か
韓国では芸能人に「愛国心」を求めるのだと韓国事情に詳しいジャーナリスト
Smart FLASH
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「ごめんなさい、日本の皆さん」とは言ってない？BTS騒動でTBSに指摘
メンバーが公演で「本当にごめんなさい、日本の皆さん」と言ったと紹介
J-CASTニュース
2018年11月19日
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元慰安婦の施設への募金 BTS原爆Tシャツ騒動を機に国際的に急増
BTSのファンが、施設への募金をTwitterで呼びかけたことがきっかけとなった
J-CASTニュース
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BTSの原爆Tシャツ騒動 日本と韓国の「謝罪」における意味の違い
韓国のネットで「加害者の日本に謝罪するなんておかしい」との声が上がった
東スポWEB
2018年11月18日
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BTSの「原爆Tシャツ」騒動 西川史子と壇蜜と武井壮が激論
「誰もいないところでこのことが悪い悪いって言うのは嫌」と武井壮
スポニチアネックス
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松本人志がBTS問題に見解「ファッションでいじるのはあり得ない」
「原爆のことをファッションでいじるのはあり得ないかな」と松本
スポーツ報知