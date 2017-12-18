大宮の風俗ビルで火災
『大宮の風俗ビルで火災』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年12月31日
2017年12月21日
2017年12月20日
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大宮の風俗店火災、実名と匿名で対応分かれる 実名報道に非難も
NHK、TBS、産経新聞は亡くなった3人の実名を伝えたという
J-CASTニュース
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さいたま市の風俗店 約7割に当たる14店で消防法違反が見つかる
20日、約7割に当たる14店で消防法違反が見つかったと発表
ライブドアニュース速報
2017年12月19日
2017年12月18日
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大宮・風俗店ビルの火災 被害拡大の原因は「密室状態」か
窓がないため延焼が激しく、濃煙と熱気が瞬く間にビル内に広がったという
東スポWEB
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埼玉・大宮駅近くの風俗店ビル火災 2階のゴミ置き場付近の可能性
火元は2階のゴミ置き場付近の可能性があることが分かった
日テレNEWS NNN
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大宮の風俗店ビル火災 2016年に消防から改善指導を受けていた
ビルは2016年に、消防の立ち入り検査で改善指導を受けていたことが分かった
日テレNEWS NNN
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埼玉・大宮の風俗店火災「煙が充満し逃げられない」との119番通報が多数
市消防局によると「煙が充満していて逃げられない」との通報が多かったそう
読売新聞オンライン
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埼玉・大宮の風俗店火災 16年に避難経路の改善を指導されるも問題か
市消防局は2016年6月に立ち入り検査を実施し避難経路の改善を指導していた
スポーツ報知