『誰だって波瀾爆笑』は、2008年10月5日から日本テレビ系列で、日曜 9:55 - 11:25に放送されているトークバラエティ番組。
学生時代「メイプル超合金」のカズレーザーとコンビを組んでいたことを告白
スポニチアネックス
5人姉弟のため、高校時代は家計を助けるためにバイト三昧だったと告白
ナリナリドットコム
小学生の頃は「女王様みたいな子」に、中学時代は先輩に目を付けられたそう
スポーツ報知
2020年3月いっぱいで打ち切りになると東スポWebが報じた
東スポWEB
「黄金比でこれにしている」とし、ウエストは8cm程さばを読んでいると告白
最初の挨拶で、同期の中村仁美がアナウンサーになれた喜びで号泣したそう
新人女性アナの深夜番組「パンシリーズ」への出演を断っていたことを告白
21歳で明石家さんまの専属運転手になり、リアクション芸人としてもブレイク
2015年に「私も今年で最後だと思ってもいいってくらい頑張る」とツイート
田村の「ホームレス中学生」がヒットするも、ルールによりギャラは折半せず
面接官から「一般職の方がいいんじゃない？」と言われ、ショックで号泣
人気俳優の仲間入りを果たし、「良かったね」と言われることが増えたそう
IKKOのモノマネでブレイクしたが、メイクで肌がボロボロになったと吐露
E-TALENTBANK
両親ともに会社経営者であり、祖父は東大卒の博士だと告白
女性自身
自給自足に近い生活で、中学時代によくセミを取って食べていたと告白
大学の休み時間は、友達ができず「電話しているフリ」をしていたと告白
ライブの楽屋で「あたしさ、あなたのこと嫌いなんだけど」と伝えたことも
叔母の家を出て、友達の家を転々とした後、東京・町田駅でホームレス生活に
同期の中野美奈子と比較され、「中野じゃない方のアナ」と呼ばれていたそう
滝沢秀明は綺麗すぎて、共演してる間中、1度も直視できなかったという