栃木県那須町のスキー場で雪崩
3月27日、栃木県那須町にある「那須温泉ファミリースキー場」で雪崩が起きて高校生が巻き込まれた。
2018年3月27日
2018年3月26日
2017年12月26日
2017年5月8日
2017年4月27日
2017年4月21日
2017年4月5日
2017年4月4日
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雪崩事故で同じ講習会に参加の生徒「ルートは事前に知らされていなかった」
同じ講習会に参加した生徒は、ルートは事前に知らされていなかったと語った
日テレNEWS NNN
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48年前にも同じ場所で雪崩事故 「なぜ行ったのか理解できない」
「なぜあの場所へ行ったのか理解できない」と、救助の指揮を執った救助隊長
読売新聞オンライン
2017年4月3日
2017年4月1日
2017年3月31日
2017年3月30日
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栃木の雪崩事故 告別式で妹が涙「世界一優しいお兄ちゃん」
妹は「お兄ちゃんは世界一優しいお兄ちゃんだよ」と涙ながらに手紙を読んだ
日テレNEWS NNN
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栃木の雪崩事故 NHKのニュース番組が別人の写真を放送し謝罪
NHKは29日、「とちぎ640」で生徒の顔写真1枚を別人の写真と取り違えて放送
読売新聞オンライン
2017年3月29日
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野口健氏が栃木の高校生への冬山登山禁止検討に持論「あまりにも安易」
山はどの季節にも危険は潜むとして「冬山限定」の対処に疑問を呈した野口氏
デイリースポーツ
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栃木県の雪崩事故 危険性があるとして事故前に一時ゲレンデが封鎖
事故前にゲレンデが一時封鎖されていたことが、29日に分かった
読売新聞オンライン
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U字工事 ブログで犠牲者が出た母校の雪崩事故に悲痛コメント
益子は事故に遭遇した山岳部のOBで「残念で言葉もありません」とコメント
スポニチアネックス
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栃木で8人が死亡した雪崩事故 県側が「登山計画書」の提出を義務づけず
同県の登山審査会は講習会に「登山計画書」の提出を義務づけていなかった
日テレNEWS NNN