『ゆとりですがなにか（ドラマ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
岡田将生、松坂桃李、柳楽優弥が再集結し、映画化することが発表された
オリコンニュース
「久しぶりに投稿してみただけですがなにか」と劇中ショットを投稿
モデルプレス
2016年のドラマ「ゆとりですがなにか」では、ブス呼ばわりされるOL役を熱演
日刊ゲンダイDIGITAL
岡田将生、安藤サクラらが出演し宮藤官九郎氏が脚本を担当したドラマ
日刊スポーツ
宮藤官九郎が13年ぶりに日テレ系連ドラで脚本を手がけた全10話分を完全収録
ダ・ヴィンチWeb
散会したのは、閉店時間を大幅にオーバーした朝5時半過ぎだったそう
女性自身
最終回では岡田が演じる正和が、結婚式へ向かう途中で逃げ出してしまう
スポニチアネックス
「演技が神がかってすごい」「胸えぐられた」などの声がでている
不快感を醸し出して人を食ったような演技を連発しているとのこと
NEWSポストセブン
ドラマを宣伝する動画を投稿しているが、動画には父の奥田瑛二が登場
ワイルドな風貌で東大合格を目指し、11浪中という変わり者の設定
共演する吉田鋼太郎に「相槌に心がこもってない」と言われたことがあるそう
週刊女性PRIME
映画が中心だった安藤は「久しぶりのドラマ撮影で少々緊張気味」とコメント
クランクイン！