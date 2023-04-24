俳優の岡田将生、松坂桃李、柳楽優弥、脚本の宮藤官九郎、監督の水田伸生が再集結し、2016年4月期に日本テレビ系「日曜ドラマ」枠で放送された連続ドラマ『ゆとりですがなにか』の映画化が発表された。『ゆとりですがなにか インターナショナル』で、10月13日公開が決定している。【画像】「ハングオーバー！」感ありありのもう1枚のビジュアル連続ドラマは、岡田演じる坂間正和、松坂演じる山路一豊、柳楽演じる道上まりぶの