増井浩俊

静岡県焼津市出身のプロ野球選手。1984年6月26日生まれ。オリックス・バファローズ所属。

2018年5月6日

2018年2月6日

2017年12月1日

2017年11月30日

2017年11月23日

2017年7月5日

2017年2月24日

2016年11月24日

2016年10月22日

2016年10月9日

2016年9月29日

2016年4月17日

2015年12月18日

2015年12月1日