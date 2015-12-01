静岡県焼津市出身のプロ野球選手。1984年6月26日生まれ。オリックス・バファローズ所属。
「自ら勉強して体のためになるものを摂取していたようです」と増井浩俊
東スポWEB
「移籍先で優勝したいと考えたとき、答えはオリックスだった」とコメント
日刊ゲンダイDIGITAL
中継ぎ陣で増井浩俊、マーティン、谷元圭介が抜けたことについて言及
フルカウント
4年契約とし、年俸は3年9億円を基本に4年目は変動制を採用
デイリースポーツ
本命視されていたバレンティンを逃し、増井浩俊も争奪戦になるという
国内FAを取得済みの、増井浩俊、宮西尚生、谷元圭介、大野奨太らの4人
「リリーフの難しさ、継投のパターンの難しさを感じた大会」だったという
自身初の完封を含む怒とうの7連勝をするなど、今季は10勝10セーブを記録
BASEBALL KING
プレミア12に参加した大谷翔平や中田翔に加え、宮西尚生らが選ばれる見込み
スポーツ報知
開幕から抑えを務めてきた増井浩俊を8月から先発に転向させたこと
ヤクルトと対戦したDeNAは山崎康晃を投入するも、4−5でサヨナラ負け
トリプルスリーの山田哲人や投手3冠に輝いた大谷翔平も1億円以上アップ
「パ・リーグ記録のシーズン41セーブの更新を狙う」と来季へ意気込み
読売新聞オンライン