2015プレミア12

2015年11月に台湾および日本で開催される、野球の国際大会「WBSCプレミア12」の第1回大会。

2016年1月2日

2015年12月15日

2015年12月12日

2015年11月26日

2015年11月25日

2015年11月24日

2015年11月23日

2015年11月22日