2015プレミア12
2015年11月に台湾および日本で開催される、野球の国際大会「WBSCプレミア12」の第1回大会。
2016年1月2日
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中居正広、プレミア12でスパイ疑惑かけられていた…WBSCから事情聴取も
カメラマン席でのオーバーアクションが、合図を送っていると疑われた中居
東スポWEB
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侍ジャパンに起きていた前代未聞の事態 プレミア12の裏話
韓国戦での小久保裕紀監督の継投ミスは起こるべくして起こったという
東スポWEB
2015年12月15日
2015年12月12日
2015年11月26日
2015年11月25日
2015年11月24日
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正捕手不在の侍ジャパンに里崎智也氏が指摘 バッテリーだけでも決めるべき
捕手を固定することが難しい場合、バッテリーだけでも決めるべきだと指摘
Sportiva
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中村剛也が2017年WBCへのリベンジ出場に意欲 「自分自身ダメだった」
「優勝もできなかったですし、自分自身もダメだった」と振り返っている
東スポWEB
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プレミア12 侍JAPANの3位決定戦の視聴率が8.8％で今大会最低
平均視聴率は関東地区で8.8％を記録し、日本戦での今大会最低を記録
スポニチアネックス
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「侍ジャパン」に学べ…韓国メディア「ユース支援できるシステムを」
NPBは「侍ジャパン」をブランド化し、商品販売事業を展開していると指摘
中央日報
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小久保裕紀監督は「しくじり先生」に出演すべき? 他局から強硬意見
テレ朝は高視聴率が見込まれるもプレミア12の決勝戦中継がフイになったため
東スポWEB
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中田翔が「プレミア12」で大活躍 覚醒を導いた稲葉篤紀コーチの存在
開幕前に調子を落としていた中田は、稲葉コーチのマンツーマン指導で復調
週プレNEWS
2015年11月23日
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侍ジャパンの小久保裕紀監督に辞任の意思なし 続投は既定路線か
進退伺を出すのかとの問いに、「私からはしていません」と語気を強めた
東スポWEB
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プレミア12の韓国優勝セレモニー 太極旗なしの理由を李大浩が明かす
韓国に帰国した李大浩は理由について「ほかのチームに配慮した」とコメント
中央日報
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プレミア12での台湾の負け方 侍ジャパン以上の悲劇的な展開?
延長12回に1点を勝ち越した直後、逆転サヨナラ満塁弾を被弾
スポニチアネックス
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大谷翔平のプレミア12韓国戦降板 栗山英樹監督「代えられない空気示せ」
韓国戦での降板には、代えられない絶対的な空気を示すべきだと指摘
スポーツ報知
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中田翔、プレミア12で打点王を獲得 栗山英樹監督「普段からやらないと…」
栗山英樹監督は「これが普通」「普段からやらないと駄目」と指摘
スポニチアネックス