年金情報流出
日本年金機構の年金情報を管理するシステムに外部から不正アクセスがあり、125万件の個人情報が流出した。
2015年7月13日
2015年7月3日
2015年6月19日
2015年6月17日
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年金機構理事長が職員の告発を検討 「八つ当たり」と批判殺到
水島藤一郎理事長が守秘義務違反の可能性で警察への告発を検討している
ガジェット通信
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日本年金機構「ねんきんネット」配信が休止 不審メールを疑う声
「不審メールとの区別がつかない」との問い合わせが相次いだことに配慮
読売新聞オンライン
2015年6月14日
2015年6月13日
2015年6月11日
2015年6月10日
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日本年金機構の流出問題 今度はお詫び文書で詐欺を手助け
筆者は、4日に約7000人に送付した「お詫び文書」に問題があると指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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日本年金機構 情報流出から7日後にネットを遮断していたと判明
機構がメール通信を遮断したのは、流出が確認されてから7日後だったと判明
読売新聞オンライン
2015年6月9日
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年金機構の対応のマズさ ネット遮断は流出を確認してから1週間後
年金機構がネットを遮断したのは情報流出確認から1週間後だったと分かった
日テレNEWS NNN
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日本年金機構 個人情報の入ったCD-ROMが破棄されていない可能性
個人情報入りのCD-ROMが廃棄されていない可能性があることが分かった
日テレNEWS NNN
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マイナンバー制度の採決を当面先送りへ…年金の情報流出問題受け
年金機構の流出問題を受け、10月に始まるマイナンバー制度への懸念が背景
読売新聞オンライン
2015年6月7日
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年金情報流出の後始末に年間50億円か 国民の税金でまかなう可能性も
ゲンダイが試算した結果、後始末に年間50億円かかることになるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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日本年金機構がホームページを閉鎖「脆弱性が見つかったため」
原因は脆弱性が見つかったためだとしている
読売新聞オンライン