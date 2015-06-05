年金情報流出

日本年金機構の年金情報を管理するシステムに外部から不正アクセスがあり、125万件の個人情報が流出した。

2015年7月13日

2015年7月3日

2015年6月19日

2015年6月17日

2015年6月14日

2015年6月13日

2015年6月11日

2015年6月10日

2015年6月9日

2015年6月7日

2015年6月6日

2015年6月5日