「産業革命遺産」の世界遺産登録

福岡県の八幡製鐵所や長崎県の三菱長崎造船所など、8つの県の23の資産で構成する「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産に登録された。

2015年8月7日

2015年7月11日

2015年7月8日

2015年7月7日

2015年7月6日

2015年7月5日

2015年7月4日