「産業革命遺産」の世界遺産登録
福岡県の八幡製鐵所や長崎県の三菱長崎造船所など、8つの県の23の資産で構成する「明治日本の産業革命遺産」が世界遺産に登録された。
2015年8月7日
2015年7月11日
2015年7月8日
2015年7月7日
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「軍艦島」が世界遺産登録 喜びと同時に関係者は複雑な思いも
軍艦島の元住民は、喜びと同時に複雑な思いも明かした
スポーツ報知
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韓国の声明案に「とんでもない内容」と憤り 遺産登録の裏側
韓国側は、日本が徴用工を強制労働だったと認めたとした声明案を提出
読売新聞オンライン
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明治日本の産業革命遺産の登録 韓国に「外交的敗北」と識者が警鐘
文筆人の但馬オサム氏は、「まったくの外交的敗北」と指摘した
東スポWEB
2015年7月6日
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八代英輝弁護士が世界遺産登録をめぐる韓国の主張に猛反論
韓国の「強制労働」をめぐる主張に、真っ向から猛反論した
トピックニュース
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世界遺産決定に対して韓国ネットが反応「日本の汚い手にやられた」
岸田文雄外相は「『強制労働』を意味するもの（表現）ではない」と表明
Record China
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世界遺産 日韓の関係悪化を避けるための登録となり後味の悪い結果に
施設で働いていた韓国人労働者については、日本側が一定の配慮を示した
日テレNEWS NNN
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岸田文雄外相 明治日本の産業革命遺産登録に「強制労働の意味ない」
決定後に日本側は演説で、韓国人労働者について「措置を講じていく」と発言
日テレNEWS NNN
2015年7月5日
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「明治日本の産業革命遺産」 国内19番目の世界遺産に正式決定
23資産からなる同遺産は複数の連続性のある遺産として国内初の事例
マイナビニュース
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世界遺産「明治日本の産業革命遺産」が全会一致で合意 登録の見通し
審議は日本時間5日午後10時に始まる予定で、政府関係者は安堵の表情
日テレNEWS NNN
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世界遺産登録の審議先送り 韓国の「手のひら返し」に政界からも非難
自民党の佐藤正久氏は、日本人が韓国へ不信感を抱いたのではないかと発言
J-CASTニュース
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ビートたけしが世界遺産のあり方に疑問 「観光のためのカネ儲け」
世界遺産登録をめぐる騒動に「これは文化の問題なんですか？」とたけし
トピックニュース
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世界遺産登録の審議先送り「韓国とのやりとり忙しい」といら立つ声
韓国が反対しているのが原因で、他国からはいら立ちの声が上がっている
読売新聞オンライン
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「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録 5日夜に審議へ
争点となっているのは「韓国人労働者が強制徴用された」という韓国側の主張
日テレNEWS NNN