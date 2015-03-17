長谷部誠と佐藤ありさが結婚

サッカー日本代表MF長谷部誠とモデルの佐藤ありさの結婚が、「スポーツニッポン」と「サンケイスポーツ」で報じられた。

2017年5月27日

2016年12月26日

2016年11月8日

2016年7月18日

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