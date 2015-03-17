長谷部誠と佐藤ありさが結婚
サッカー日本代表MF長谷部誠とモデルの佐藤ありさの結婚が、「スポーツニッポン」と「サンケイスポーツ」で報じられた。
2017年5月27日
2016年12月26日
2016年11月8日
2016年7月18日
2016年7月10日
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結婚報告した長谷部誠 Mr.Childrenの「Simple」に込めた想いとは
結婚にあたっての心境をMr.Childrenの「Simple」という曲から引用
Sports Watch
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長谷部誠がブログで結婚報告 Mr.Childrenの歌詞を引用し決意を新たに
Mr.Childrenの「Simple」の歌詞を引用し「謙虚に歩んでいきたい」と誓った
デイリースポーツ
2016年7月9日
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佐藤ありさが長谷部誠との結婚をブログで報告「心から尊敬」
長谷部について「真摯に向き合う彼を心から尊敬しています」とコメント
スポニチアネックス
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長谷部誠と佐藤ありさ、9日にも婚姻届を提出へ スポンサーなどに報告
関係者によると、長谷部がCM出演するスポンサーなどに報告をしているという
スポニチアネックス
2016年7月5日
2016年6月30日
2016年6月29日
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吉田麻也も長谷部誠を祝福「ガンガン奢って」 プレーの変化にも期待
「長谷部さんにはガンガンおごってもらいたい」とコメント
スポニチアネックス
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長友佑都が長谷部誠の結婚を祝福「まさか先を越されるとは。笑」
「おめでとう！まさか長谷部さんに先を越されるとは。笑」とツイート
SOCCER KING