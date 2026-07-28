「崎陽軒 中華食堂」リニューアル開業へ 1980年にオープン
崎陽軒は28日、横浜駅東口地下街ポルタ内にある「崎陽軒 中華食堂」を30日にリニューアルオープンすると発表した。
【写真】スゴイ大量！シウマイ大満足定食
「中華食堂」は1934年に横浜駅東口で開業。崎陽軒のレストラン事業の礎を築いた。1980年には、横浜駅東口地下街ポルタの開業に合わせて現在の「崎陽軒 中華食堂」がオープンした。
今回のリニューアルで、厨房設備を中心とした改修工事を実施し、作業効率の向上と来店客の提供時間の短縮を実現するとともに、料理とサービスのさらなる向上を目指した。
客席面積の拡張や最大8人で座れる大テーブルの導入で、これまで以上に多くの客に快適に利用してもらえる店舗へと生まれ変わる。レストラン利用なしでも購入できるシウマイや弁当の店頭販売も継続する。
人気の「横濱サンマー麺」のほか、新メニュー「シウマイ大満足定食」などの各種メニューを用意した。
【写真】スゴイ大量！シウマイ大満足定食
「中華食堂」は1934年に横浜駅東口で開業。崎陽軒のレストラン事業の礎を築いた。1980年には、横浜駅東口地下街ポルタの開業に合わせて現在の「崎陽軒 中華食堂」がオープンした。
今回のリニューアルで、厨房設備を中心とした改修工事を実施し、作業効率の向上と来店客の提供時間の短縮を実現するとともに、料理とサービスのさらなる向上を目指した。
客席面積の拡張や最大8人で座れる大テーブルの導入で、これまで以上に多くの客に快適に利用してもらえる店舗へと生まれ変わる。レストラン利用なしでも購入できるシウマイや弁当の店頭販売も継続する。
人気の「横濱サンマー麺」のほか、新メニュー「シウマイ大満足定食」などの各種メニューを用意した。