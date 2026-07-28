【台風情報】台風13号 “猛烈な勢力”まで発達予想 最大瞬間風速75mに 気象庁28日午前6時45分発表 最新の予想進路 雨風シミュレーションでは関東大荒れの天気の可能性も
台風13号は、28日午前6時の時点で、マーシャル諸島にあり、1時間に25kmのスピードで西南西に進んでいます。
【画像で確認する】
▼予想進路図
▼海面水温実況図
▼台風周辺の雨と風（シミュレーション）
【位置と勢力】
▼台風第13号(ドルフィン)7月28日6時50分発表
31日(金)にはウェーク島近海で猛烈な勢力にまで発達し、そのまま南鳥島近海まで進む見込みです。5日先の、8月2日(日)午前3時の時点で中心気圧は915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速55m、最大瞬間風速75m、半径500km内が暴風域となっています。
75ｍの“猛烈な風”とは――（気象庁資料から）
・屋外での行動は極めて危険で、多くの樹木が倒れる
・電柱や街灯で倒れるものがある
・ブロック壁で倒壊するものがある
・走行中のトラックが横転する
・住家で倒壊するものがある
・鉄骨構造物で変形するものがある
台風が発達する要因のひとつに海面水温の高さがあります。
気象庁の資料によると、一般的に台風は海面水温が26～27℃の海域で発生・発達するといわれていますが、26日(日)時点の海面水温の実況図を見ると、熱帯低気圧の現在地から日本列島までの一帯にかけ、濃い茶色で記された、平年より高い、または かなり高い「30℃以上の海域」が広がっています。
今後、気象庁が発表する台風情報をこまめに確認してください。
台風第13号(ドルフィン)7月28日午前6時45分発表
28日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 マーシャル諸島
中心位置 北緯13度05分 (13.1度)
東経173度10分 (173.2度)
進行方向、速さ 西南西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 北側 330 km (180 NM)
南側 220 km (120 NM)
28日18時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 マーシャル諸島
予報円の中心 北緯13度30分 (13.5度)
東経171度00分 (171.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)
29日06時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 マーシャル諸島
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経169度05分 (169.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
30日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 ウェーク島近海
予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)
東経166度25分 (166.4度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
31日03時の予報
種別 台風
強さ 猛烈な
存在地域 ウェーク島近海
予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)
東経163度20分 (163.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 915 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
予報円の半径 220 km (120 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
01日03時の予報
種別 台風
強さ 猛烈な
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯18度55分 (18.9度)
東経159度55分 (159.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 915 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)
02日03時の予報
種別 台風
強さ 猛烈な
存在地域 南鳥島近海
予報円の中心 北緯21度20分 (21.3度)
東経156度20分 (156.3度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 915 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)