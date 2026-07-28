台風13号は、28日午前6時の時点で、マーシャル諸島にあり、1時間に25kmのスピードで西南西に進んでいます。

【台風13号】予想進路図・海面水温実況図・雨と風の様子

【画像で確認する】

▼予想進路図

▼海面水温実況図

▼台風周辺の雨と風（シミュレーション）

【位置と勢力】

▼台風第13号(ドルフィン)7月28日6時50分発表

31日(金)にはウェーク島近海で猛烈な勢力にまで発達し、そのまま南鳥島近海まで進む見込みです。5日先の、8月2日(日)午前3時の時点で中心気圧は915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速55m、最大瞬間風速75m、半径500km内が暴風域となっています。

75ｍの“猛烈な風”とは――（気象庁資料から）

・屋外での行動は極めて危険で、多くの樹木が倒れる

・電柱や街灯で倒れるものがある

・ブロック壁で倒壊するものがある

・走行中のトラックが横転する

・住家で倒壊するものがある

・鉄骨構造物で変形するものがある

台風が発達する要因のひとつに海面水温の高さがあります。

気象庁の資料によると、一般的に台風は海面水温が26～27℃の海域で発生・発達するといわれていますが、26日(日)時点の海面水温の実況図を見ると、熱帯低気圧の現在地から日本列島までの一帯にかけ、濃い茶色で記された、平年より高い、または かなり高い「30℃以上の海域」が広がっています。

今後、気象庁が発表する台風情報をこまめに確認してください。

28日06時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 マーシャル諸島

中心位置 北緯13度05分 (13.1度)

東経173度10分 (173.2度)

進行方向、速さ 西南西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 北側 330 km (180 NM)

南側 220 km (120 NM)

28日18時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 マーシャル諸島

予報円の中心 北緯13度30分 (13.5度)

東経171度00分 (171.0度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)

29日06時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 マーシャル諸島

予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)

東経169度05分 (169.1度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)

30日03時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 ウェーク島近海

予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)

東経166度25分 (166.4度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)

31日03時の予報

種別 台風

強さ 猛烈な

存在地域 ウェーク島近海

予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)

東経163度20分 (163.3度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 915 hPa

中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)

最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)

01日03時の予報

種別 台風

強さ 猛烈な

存在地域 南鳥島近海

予報円の中心 北緯18度55分 (18.9度)

東経159度55分 (159.9度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 915 hPa

中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)

最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)

02日03時の予報

種別 台風

強さ 猛烈な

存在地域 南鳥島近海

予報円の中心 北緯21度20分 (21.3度)

東経156度20分 (156.3度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 915 hPa

中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)

最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)

予報円の半径 330 km (180 NM)

暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)