カナダのECプラットフォーム・Shopifyでエンジニアリングディレクターを務めるジェームズ・スタニアー氏が、締め切りのないプロジェクトを肥大化させてしまうパーキンソンの法則の仕組みを論じた上で、期限を守りながら仕事をこなすコツや同僚に仕事を振る際のポイントなどをアドバイスしました。Parkinson's Law: It's Real, So Use It - by James Stanierhttps://theengineeringmanager.substack.com/p/parkinsons-law-its-real-