TBSの安住紳一郎アナウンサーが、中居正広の名前に触れたことが反響を呼んでいる。

「7月19日放送の『安住紳一郎の日曜天国』（TBSラジオ）でのことです。番組開始から約10分後、前日に放送された『音楽の日』（TBS系）を振り返るなかで、安住アナは『中居正広さんと一緒にスタートした番組なんですけれども、今は江藤愛アナウンサーと私で司会を担当しています』と、ごく自然に中居さんの名前を口にしました。その後は、何事もなかったかのように『音楽の日』の話へ戻っていったのです」（芸能記者）

わずか数秒の何気ない言及だったが、Xでは、

《安住さん、ありがとう》

《中居くんが戻ってくる場所を確保してくれてる》

など、安住アナに感激するファンの声が相次いだ。

「『音楽の日』は、2011年に発生した東日本大震災をきっかけに、『歌の力で日本を元気づける』ことをコンセプトにスタートしました。

安住アナとともに司会に起用された中居さんは、『NHK紅白歌合戦』で、局アナ以外では歴代最多となる6回の司会を務め、2010年には『CDTVスペシャル』（TBS系）の司会も担当するなど、長時間にわたる生放送音楽番組の “スペシャリスト” でした。

『音楽の日』では安住アナとタッグを組み、初回は関東地区16.2％、関西地区15.5％（ビデオリサーチ調べ）の高視聴率を記録。TBS夏の恒例特番として定着しました。約15年間ともに番組を築いてきた “相棒” へのリスペクトが、何気ない一言ににじんでいたように感じます」（芸能プロ関係者）

だが、2025年1月、中居は元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルから、芸能界を引退。以降、テレビに中居の姿はない。ファンからは “復帰” への期待も持たれているが……。

「実現への道は険しいでしょう。現在のテレビ業界はコンプライアンスを一段と重視しており、中居さんを再び起用できる状況にはありません。スポンサーや視聴者の反応を考えれば、事実上、起用は不可能だと言わざるを得ません」（同）

もちろん、引退後も中居の復帰説が消えたことはない。

「2025年8月には、『WEB女性自身』がYouTubeや個人サイトでの動画配信構想を報じたほか、『DOWNTOWN＋』での共演説も取り沙汰されました。

今年4月には個人事務所『のんびりなかい』公式サイトのドメイン更新が話題となり、『復活への準備では』との憶測も浮上。6月には『WEB女性自身』がオリジナルビデオ作品への出演オファーを報じましたが、中居さん本人は『もう勘弁してよ』と復帰をやんわり否定しています」（同）

復帰への道は依然として険しい。それでも、安住アナの何気ない一言は、中居の帰りを待ち続けるファンにとって、なによりうれしい “希望” になったようだ――。