女優・川口春奈に人生最大の転機が訪れている。7月19日に報じられたサッカー日本代表DF板倉滉との結婚報道だ。

「2人のゴールインを報じた『スポニチアネックス』によると、2人は約1年の交際を経て、日本とオランダを隔てる9000km超の遠距離恋愛を実らせたそうです。芸能界とスポーツ界を代表するビッグカップル誕生に祝福が集まる一方で、ファンが気になっているのは“結婚後”です」（芸能担当記者）

2020年のNHK大河ドラマ『麒麟がくる』の帰蝶（濃姫）役で大ブレイク後は、ドラマ『silent』（フジテレビ系）などに主演し、人気を確立。いまも主演ドラマや映画のオファーもひっきりなしで、まさに女優としてもっとも充実した時期を迎えている。

一方、板倉は2026年のサッカーW杯で日本代表主将を務め、現在はオランダの名門アヤックスでプレー。今後も欧州を舞台にプレーを続ける可能性が高い。

そうなると避けて通れないのが、新婚生活の拠点だ。Xでは、

《多忙の川口が仕事を辞めて海外移住するとは思えない。板倉が日本に戻るしかない。そうしなさい》

《芸能界引退するのかな?》

と、早くも「川口の芸能界引退」あるいは「板倉の帰国」など、2人の今後をめぐる議論が起きている。これについて、芸能プロ関係者が語る。

「アスリートの妻が海外へ帯同するケースは珍しくありません。女優の平愛梨さんも、長友佑都さんとの結婚後、イタリア、トルコ、フランスと夫の移籍先で暮らし、子育てと家庭を優先しながら、現在は芸能活動を再開しています。

そんななか、川口さんは現在、17社のCMに出演し、国内での需要は芸能界トップクラスで、YouTubeチャンネルの登録者は約200万人を記録しています。気さくな性格で『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（TBS系）のレギュラーのほか、3月には『世界の果てまでイッテQ!』（日本テレビ系）でも活躍しました。仕事をセーブしたり、ましてや引退したりするなどは考えられず、所属事務所も、稼ぎ頭の1人を手放したくはないでしょう。

一方で板倉選手も、欧州でキャリアの重要な時期を迎えています。どちらが相手に合わせるのか、あるいは遠距離婚を選ぶのか、今後の決断が注目されます」

人生の大きな節目を迎えた川口が今後どんな決断を下すのか、多くのファンが固唾をのんで見守っている。