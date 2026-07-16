7月15日、YouTuberのコレコレの動画に元KAT-TUNの田中聖（こうき）が登場。その近影が騒然となっている。

YouTubeには『刑務所から出てきた元KAT-TUNの田中聖と通話したらやばい話がwwww』と題されたショート動画が公開された。田中は、覚醒剤取締法などの疑いで逮捕され、2024年2月から収監されていた刑務所での生活を明かした。

「自動車内と思われる場所からテレビ電話をつないでいた田中さんは、白いTシャツに青いキャップをかぶったラフな装いで出演しました。コレコレさんから薬物について『もうやらないでしょ』と言われると、《さすがに… 地獄を見たんで》と返答し、刑務所内ではけんかをふっかけられるなど、人間関係がたいへんな環境だったことを明かしました」（芸能担当記者）

しかし、語られた約2年の獄中時代の内容以上に、視聴者は田中の話し方に騒然となった。

《こんなに舌っ足らずな話し方だったっけ？》

《滑舌こんなに悪かった？》

動画のコメント欄には、田中の話し方に違和感を抱く声が多く寄せられていた。

2006年にKAT-TUNのメンバーとしてデビューした田中。人気絶頂のなか、2013年9月末にたび重なるルール違反を理由に、旧ジャニーズ事務所との契約を解除され、退所した。その後は公の場に姿を見せる機会もほとんどなくなっただけに、現在の変化に当時のファンも驚きを隠せないのだろう。

「動画では眼鏡姿だった田中さんですが、《顔もめっちゃ浮腫んでる》など、ビジュアルの変化を指摘する声も寄せられていました。アイドル時代からヤンチャなイメージが際立っていた田中さんですが、現在は40歳。釈放後は閉鎖病棟への入院や啓発活動などをおこなっていると明かしていました」（前出・芸能担当記者）

動画内で、元KAT-TUNの亀梨和也の結婚について話を振られると、動揺しながら「あっ、えっと、おめでとう」とコメントをしていた田中。今後、表舞台で共演することはあるのか──。