株で爆損の水谷隼、FX取引で歓喜！最新スクショ投稿「トルコリラが」
■株でボロ負け続く中
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が14日までに、自身のXを更新。画像（スクショ）を投稿しながら、半年以上前に仕込んだFXの現状について説明した。
【画像】気になる！FXで爆益？出した水谷隼の最新スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷はＸで先日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りしたことを説明。また、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと明かしていた。
ケタ違いの損切りが続いていたが、今回は「トルコリラが150万でレバレッジかけて7ヶ月で約2倍になりました 毎日スワップで焼肉代貰えるのでかい」と報告。投稿したスクショを見ると、未実現スワップ「＋527万9000円」、合計評価損益「＋280万9000円」となっている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が14日までに、自身のXを更新。画像（スクショ）を投稿しながら、半年以上前に仕込んだFXの現状について説明した。
【画像】気になる！FXで爆益？出した水谷隼の最新スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷はＸで先日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りしたことを説明。また、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと明かしていた。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。