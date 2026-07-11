＜速報＞渋野日向子は3日目「68」で暫定10位 岩井明愛が1差2位で後半プレー中
＜アムンディ・エビアン選手権 3日目◇11日◇エビアン・リゾートGC（フランス）◇6479ヤード・パー71＞ 海外メジャーの第3ラウンドが進行中。日本勢は10人が決勝ラウンドに進出している。
【現地写真】渋野日向子、この日初のバーディ奪取に笑顔を見せる
9位から出た渋野日向子は、5バーディ・2ボギーで、2日目に更新した大会自己ベストスコアタイの「68」をマーク。トータル8アンダーでホールアウトし、暫定10位タイにつけている。最終組の岩井明愛がトータル16アンダー・2位タイ、西郷真央がトータル11アンダー・4位タイ、山下美夢有がトータル9アンダー・6位タイでプレー中。「69」で回った勝みなみ、「70」の原莉莉花がともにトータル6アンダー・16位タイにいる。佐久間朱莉がトータル5アンダー・26位タイ、「68」の2024年覇者の古江彩佳がトータル4アンダー・33位タイ、「71」の桑木志帆がトータル3アンダー・39位タイ、「77」の笹生優花がトータル3オーバー・63位タイとなっている。トータル17アンダー・単独首位にユ・ヘラン（韓国）。1打差2位に岩井、5打差3位タイにブルック・ヘンダーソン（カナダ）が続いている。 賞金総額は910万ドル（約14億7800万円）。優勝者には136万5000ドル（約2億2000万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第3ラウンドのスコア速報
“苦手 ”エビアンで自己ベスト＆初の連続60台 渋野日向子が取り戻した強気パット「まあ、“らしい”かな」
同期もタレント揃い！ プロテスト合格直後の渋野日向子【写真】
国内女子ツアー 3日目の結果
「同じことはしたくない」 7人POを“演出”したＶ逸から一週間 7打差を追いつき、追い越した永井花奈が9年ぶりの優勝に王手
【現地写真】渋野日向子、この日初のバーディ奪取に笑顔を見せる
9位から出た渋野日向子は、5バーディ・2ボギーで、2日目に更新した大会自己ベストスコアタイの「68」をマーク。トータル8アンダーでホールアウトし、暫定10位タイにつけている。最終組の岩井明愛がトータル16アンダー・2位タイ、西郷真央がトータル11アンダー・4位タイ、山下美夢有がトータル9アンダー・6位タイでプレー中。「69」で回った勝みなみ、「70」の原莉莉花がともにトータル6アンダー・16位タイにいる。佐久間朱莉がトータル5アンダー・26位タイ、「68」の2024年覇者の古江彩佳がトータル4アンダー・33位タイ、「71」の桑木志帆がトータル3アンダー・39位タイ、「77」の笹生優花がトータル3オーバー・63位タイとなっている。トータル17アンダー・単独首位にユ・ヘラン（韓国）。1打差2位に岩井、5打差3位タイにブルック・ヘンダーソン（カナダ）が続いている。 賞金総額は910万ドル（約14億7800万円）。優勝者には136万5000ドル（約2億2000万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第3ラウンドのスコア速報
“苦手 ”エビアンで自己ベスト＆初の連続60台 渋野日向子が取り戻した強気パット「まあ、“らしい”かな」
同期もタレント揃い！ プロテスト合格直後の渋野日向子【写真】
国内女子ツアー 3日目の結果
「同じことはしたくない」 7人POを“演出”したＶ逸から一週間 7打差を追いつき、追い越した永井花奈が9年ぶりの優勝に王手