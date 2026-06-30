鶴岡市などによりますと、きょう午前９時ごろ、鶴岡市早田で体長およそ５０センチメートルの子グマ１頭が目撃されました。 子グマは山側から海側へ線路を横断していたということです。 近くには道の駅や住宅もあり、市が注意を呼びかけています。