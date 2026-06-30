沖縄でスカウト映画・ドラマ・舞台・アニメ、どのジャンルでも最近キャストに名を連ねるようになった、正統派美少女俳優がいる。わずか19歳の當真あみだ。なぜ彼女が急速なブレイクを遂げたのか、その勢いの源を探ってみたい。【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】「すごい寝相」「体柔らかい」…衝撃の開脚ショットを披露した當真あみ昨年から、當真の勢いは止まらない。2025年は、映画では「おいしくて泣くとき」でなにわ