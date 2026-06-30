開催：2026.6.30 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 2 - 1 [メッツ] MLBの試合が30日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとメッツが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するメッツの先発投手はショーン・マナイアで試合は開始した。 1回裏、さらにセンターがエラーでブルージェイズ得点