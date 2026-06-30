米飯や麺などの食品中で毒素を作り、食中毒を引き起こす「セレウス菌」に注意するよう、農林水産省の公式Xアカウントが呼び掛けています。【画像】チャーハンだけじゃない！これが「セレウス菌」による食中毒を引き起こしやすい料理です焼きそばやパスタも要注意公式アカウントは「作って放置はNG」「チャーハンなどが原因で起こる食中毒」と投稿。その上で「セレウス菌は熱に強い毒素をつくります。100℃で加熱しても芽胞