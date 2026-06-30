海外メジャー第3戦の「KPMG全米女子プロ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【写真】キューティフルが日本でも人気爆発！今大会でメジャー初優勝、米国女子ツアー通算4勝目を飾ったユ・ヘラン（韓国）が650ポイント（pt）を獲得し、今季通算を1602.798ptとして5位から3位にランクアップした。大会2位のユン・イナ（韓国）が416ptを上積みし、通算1143.916ptで先週の15位から9位にジャンプアップ