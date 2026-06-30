北朝鮮の鉱物資源への投資を希望する中国人投資家らが最近、大挙して北朝鮮を訪れ、主要な鉱山企業所を視察していることが分かった。中朝間の合弁事業が加速しているとみられる中、中国人投資家が関心を示している鉱物の多くが対北制裁の対象品目であることから、その動向に注目が集まっている。中国の対北朝鮮消息筋は29日、デイリーNKに対し、「今月中旬以降、中国人投資家数百人が北朝鮮に入り、主要な鉱山企業所を視察している