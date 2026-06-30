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【北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)】(ヒューストン)日本 1-2(前半1-0)ブラジル<得点者>[日]佐野海舟(29分)[ブ]カゼミーロ(56分)、ガブリエル・マルティネッリ(90分+5)<警告>[日]佐野海舟(12分)、鎌田大地(45分)、鈴木淳之介(84分)[ブ]カゼミーロ(14分)、ダニーロ(48分)観衆:68,777人├森保JはW杯決勝T初戦で敗退、佐野スーパー弾も王国ブラジルに追いつかれ…後半AT失点で屈す├日本vsブラジル スタメン発