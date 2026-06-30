【北中米W杯決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)】(ヒューストン)日本 1-2(前半1-0)ブラジル<得点者>[日]佐野海舟(29分)[ブ]カゼミーロ(56分)、ガブリエル・マルティネッリ(90分+5)<警告>[日]佐野海舟(12分)、鎌田大地(45分)、鈴木淳之介(84分)[ブ]カゼミーロ(14分)、ダニーロ(48分)観衆:68,777人

├日本vsブラジル スタメン発表

├事前確認の方針語っていた中村敬斗、短いソックスでブラジル戦に先発出場

├ブラジル相手に1点リードも…日本代表は前半でボランチ2枚が揃ってイエローカードを貰う

├猛攻を耐えていた日本代表だがブラジルに同点弾浴びる

├ブラジルの喜び爆発が本気度を物語る…日本代表は多くの選手が涙を流す

├本田圭佑、佐野海舟スーパーゴールに「1にWow、2にWow、3にWow!」4を訊かれて…

├日本がブラジルから先制!! 佐野海舟の鋭いミドルシュートが突き刺さる!!

├名波コーチと始めた猛特訓が大舞台で花開く!! 佐野海舟がW杯ブラジル戦でA代表初ゴール

├ブラジルに逆転負けで終戦…森保監督「監督として力がなく、すみませんとお伝えしたい」

├W杯優勝を目指した4年間…中心選手として戦ってきた堂安律「まだまだ目標が優勝というのは変えてはいけない」

├希望を与える先制弾を決めた佐野海舟「こんなところで終わるチームじゃなかった」

├上田綺世は悔しさとともに日本の成長を実感「いつかダークホースではなく優勝候補と言えるような国になれると思う」

├顔面ブロックなど決死の守備をみせた冨安健洋、試合後はマイクを向けられても頭の整理追いつかず「いろいろと分からない」

├HTの交代&戦術変更で日本に逆転勝利のアンチェロッティ監督「前半は苦しんだが後半には解決できた」

├W杯開幕直前に主将就任のDF板倉滉「チームを助けられたかと言われたら…まだまだそんなことはなかった」と悔しさ

├言葉詰まるキャプテン板倉「ここで終わるチームではなかった」田中碧を擁護「誰のミスとかじゃない」

├日本の守護神・鈴木彩艶、ブラジル相手に好セーブ連発も「まだまだ強くならなければいけない」

├王国の意地に屈した日本代表…鎌田大地「みんなでもっと先に行きたかった」

├ブラジルは後半に攻撃を改善…奮闘も逆転負けに谷口彰悟「修正はもう少し自分を中心にやらないといけなかった」

├日本に先制許すも逆転勝利のブラジル、同点弾のカゼミーロ「チームの最大の強みはメンタリティだった」

├ゴールキック判定から2プレー目で日本が同点被弾…VARはCK判定ミス→ゴールキックで介入可能も逆は不可

├怪我でピッチ下がった鎌田大地…痛感した実力不足、目指す日本全体の発展「サッカーが国技になるような…」

├2大会連続GL突破も決勝T初戦の壁を破れず…森保監督、自身の去就は「まだ何も決まっていない」

├「世界トップ基準に近づいている」森保監督が手応えの中で口にした課題「守備から攻撃に移る最初のパス」

└久保建英、復帰叶わず涙の敗退「辛いというより申し訳ない気持ち」