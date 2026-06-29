ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[アンドリー ルブリョフ] 2 - 3 [ロマン サフィウリン] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、第12シードのアンドリー ルブリョフとロマン サフィウリンが対戦した。 第1セットはロマン サフィウリンが6-4で先取