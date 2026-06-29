長野県塩尻市の給食で29日に提供されたのは、学校に備蓄されているカレーライスの非常食。それに、長期保存ができ、タンパク質やミネラルが豊富な凍り豆腐の揚げ煮など。「いただきます」非常時にどんなものが食べられるか体験しておくことで、いざというときに子どもたちが、非常食を安心して食べられるようになることが目的です。常温でも食べられる非常用のカレーライスは、市が3年前に学校に配備したもので賞味期