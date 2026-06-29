元E-girlsでモデルの稲垣莉生が6月28日、自身のInstagramを更新。複数枚の近影を投稿したなかで、とある写真が注目を集めている──。

「投稿自体は私服姿を収めた何気ないオフショットでしたが、ネット上の一部ユーザーはネックレスに着目したんです。それは稲垣さんが、クロムハーツのネックレスを着用している写真で、これが、なにわ男子の長尾謙杜さんとの“匂わせ”ではないかと話題になったんです。ファンにとって、長尾さんがクロムハーツを愛用していることは、周知の事実ですから」（芸能記者）

これらの投稿に対して、X上では、《ネックレス一つでここまで話題になるのすごい》などの声が上がった。これらの理由を芸能ジャーナリストが解説する。

「一度“匂わせをする”というイメージがついてしまうと、その後は何気ない投稿まで深読みされやすくなります。今回もネックレスそのものより、熱愛報道を思い出したファンが反応したという側面が大きいのでしょう。一方で、投稿だけで本人の意図や現在の関係性を判断することはできず、同じ写真でも受け止め方は人それぞれです。現時点で投稿の真意は明らかになっておらず、SNS上ではさまざまな見方が広がっている状況です」（芸能ジャーナリスト）

6月上旬に複数の週刊誌で稲垣との熱愛を報じられた長尾。いまだにその余波は収まってはいない。

「なにわ男子5周年というタイミングや、2023年に発覚した元セクシー女優の三上悠亜さんとの熱愛から2度めのスキャンダルということもあり、多くのファンから批判を受けました。16日には、ファンクラブ会員向けの公式ブログを更新し、今回の件について謝罪と反省を綴りました。しかし、2度めの裏切りにファンの失望が大きいのも事実でしょう」（同前）

稲垣の真意はいかに──。