6月27日、女優の白石聖がおよそ1カ月半ぶりに自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「白石さんはファッション誌『エル・ジャポン（ELLE JAPON）』（ハーネスト婦人画報社）撮影時のショットをアップ。イタリアの高級ブランド『マックスマーラ』の、ブラックとホワイトのボーダー柄のカーディガンを身に着けた画像などを公開しました。ハイブランドを着こなす姿に、称賛の声が多く寄せられています」（スポー