6月28日、大型音楽特別番組『テレ東音楽祭2026夏』（テレビ東京系）が4時間半にわたって生放送された。番組内で、亡くなった本田美奈子.さんが復活する企画があったが、SNSで議論が交わされているようだ。2014年に放送されて以降、今回で16回めとなる同番組。2026年は豪華な顔ぶれが並んだ。「MCは9人組アイドルグループ『Snow Man』の深澤辰哉さんと女優の松本若菜さんが務めました。国生さゆりさんや松本伊代さん、南野陽子