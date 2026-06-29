県は徳島東工業高校跡地に新アリーナを建設予定で、年内にも基本計画を取りまとめる方針です。お隣・香川には2025年、一足先に新アリーナが完成しています。身近な成功例ともいえる、香川のアリーナを訪ねてきました。 県が構想する新アリーナは、徳島市大和町の徳島東工業高校跡地に建設予定です。建設面積は、1万平方メートルから1万5000平方メートルほど。メインアリーナの収容