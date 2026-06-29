6月27日、バラエティ番組『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』（フジテレビ系、以下『ドッキリGP』）が放送された。番組内でお笑いコンビ「タイムマシーン3号」の愛車にいたずらする企画がおこなわれたが、その内容が物議を醸している。問題となったのは、ターゲットが大切にしている自家用車を派手にラッピングした“痛車”にするドッキリ企画「秒で愛車が痛車」。「タイムマシーン3号の関太さんと山本浩司さんが、偽の冠番