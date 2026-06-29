どこまでも自由で自分らしくいたい性格？「水瓶座」の特徴とは!?｜西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！ 水瓶座 どこまでも自由で自分らしくいたい ルールの外で最も輝くクリエイター 二分類 男性星座 三分類 不動宮 四分類 風邪のエレメント ・守護星 天王星 ・象徴する体の部位 ふくらはぎ、足首、静脈 ・象徴するフレーズ I solve 「私は解決する」 キӦ