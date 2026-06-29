自由で自分らしくいたい性格?「水瓶座」の特徴とは!? 西洋占星術の基本12星座を学ぼう！【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

どこまでも自由で自分らしくいたい性格？「水瓶座」の特徴とは!?｜西洋占星術の基本！12星座を学ぼう！

水瓶座

どこまでも自由で自分らしくいたい

ルールの外で最も輝くクリエイター

二分類 男性星座

三分類 不動宮

四分類 風邪のエレメント

・守護星

天王星

・象徴する体の部位

ふくらはぎ、足首、静脈

・象徴するフレーズ

I solve 「私は解決する」

キーワード

独創的で自由/個人主義/垣根のない視野(国際的)/マニアックな興味/友愛的で淡泊/ルールや慣習を嫌う/理屈っぽい/革新的で変わり者

エネルギー

知的好奇心が旺盛で物事を客観的にとらえるクールな気質。頭の回転が速く、一度興味を持つと深く1突き詰めたいタイプで、自分のマニアックな世界観をとても大事にしています。発想や行動はオリジナリティーに富み、自らも2人とは違う存在でいたいという意識が強め。社会や集団内の3ルールに従うのは苦手で、縛られるくらいなら一人でいることを選びます。友愛的な気質を持ち、誰にでもフレンドリーですが、その分4愛情と友情の垣根は低めです。

重要な言葉をさらに詳しく解説すると……

①突き詰めたいタイプ

水瓶座は研究者タイプ。自分にとって大事なことはとことん突き詰め、そのこと自体を楽しみます。人の評価にはあまり関心がない、いわゆるオタク気質な面も。

②人とは違う存在でいたい

「周囲に合わせなきゃと思わない」「目立ってなんぼだ」と考えます。長いものには巻かれたくなく、反骨精神も強め。状況は理解しても、あえて空気を読まないのでしょう。

③ルールに従うのは苦手

客観的で視野の広い水瓶座は合理的な人。納得すればどんな状況も受け入れますが、理にかなっていないことには、それがルールでも偉い人の意見でも「ノー」です。

④愛情と友情の垣根は低め

恋愛においても垣根の低さ、自由な発想力を発揮。クールな気質ですが、軽い好意なら気軽に持つ傾向があります。その分、どっぷりはまることはほとんどありません。

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術』著：アストロカウンセラー・まーさ